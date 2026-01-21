S’abonner au mag
  • Angleterre
  • Preston

Le joueur le plus nerveux d’Europe évolue en Championship

MH
Le joueur le plus nerveux d’Europe évolue en Championship

Milutin Osmajić n’en finit plus de se saborder. Ce lundi soir, lors de la défaite de Preston à Hull City (3-0), l’attaquant monténégrin a vu rouge… littéralement. En toute fin de match, il assène un coup de tête à John Lundstram, déclenchant une échauffourée générale et récoltant un carton rouge direct.

Verdict : une nouvelle suspension qui porte son total à 20 matchs manqués en deux saisons. Son coach Paul Heckingbottom n’a pas mâché ses mots sur la BBC : « Un manque de discipline totalement inacceptable. »

Un CV disciplinaire déjà bien chargé

Le problème, c’est que ce craquage n’arrive pas dans le vide. Osmajić traîne une réputation de joueur ingérable. En octobre 2024, il avait déjà pris huit matchs pour avoir… mordu Owen Beck (Blackburn), marques de dents à l’appui.

Quelques mois plus tard, rebelote avec une suspension de neuf matchs après des propos jugés racistes envers Hannibal Mejbri (Burnley), malgré ses dénégations.

Dix hommes normaux et un autre très en colère.

Le drôle de week-end d’un supporter de Hull City qui s’est retrouvé à Algérie-Nigeria

MH

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel
  • Enquête
Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel

Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel

Le 19 juillet 2013, Julie Michel, une jeune Auxerroise de 27 ans partie seule sur les routes du Sud-Ouest, disparaissait dans les Pyrénées, laissant derrière elle sa voiture, quelques indices attestant d'une inquiétante emprise sectaire et beaucoup de mystères. Douze ans plus tard, la justice vient de rouvrir l'enquête sur ce cold case tombé dans l'oubli.

Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Sadio Mané est-il le meilleur joueur africain de l’histoire ?

Oui
Non
Fin Dans 18h
146
138

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!