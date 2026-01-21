Le joueur le plus nerveux d’Europe évolue en Championship

Milutin Osmajić n’en finit plus de se saborder. Ce lundi soir, lors de la défaite de Preston à Hull City (3-0), l’attaquant monténégrin a vu rouge… littéralement. En toute fin de match, il assène un coup de tête à John Lundstram, déclenchant une échauffourée générale et récoltant un carton rouge direct.

Verdict : une nouvelle suspension qui porte son total à 20 matchs manqués en deux saisons. Son coach Paul Heckingbottom n’a pas mâché ses mots sur la BBC : « Un manque de discipline totalement inacceptable. »

Preston’s Milutin Osmajic 8 match ban v Blackburn for biting Owen Beck 9 match ban this season for racially abusing Hannibal Mejbri Now he’s just headbutted John Lundstram Liability pic.twitter.com/o5MP5hjtTP — Footy Central (@FootyCentralX) January 20, 2026

Un CV disciplinaire déjà bien chargé

Le problème, c’est que ce craquage n’arrive pas dans le vide. Osmajić traîne une réputation de joueur ingérable. En octobre 2024, il avait déjà pris huit matchs pour avoir… mordu Owen Beck (Blackburn), marques de dents à l’appui.

Quelques mois plus tard, rebelote avec une suspension de neuf matchs après des propos jugés racistes envers Hannibal Mejbri (Burnley), malgré ses dénégations.

Dix hommes normaux et un autre très en colère.

