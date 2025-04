Le co-propriétaire de l’équipe féminine de Hull City accusé de comportement agressif et sexiste

Une sombre affaire nous emmène en Angleterre, dans la branche féminine de Hull City. Le co-propriétaire Daniel Johnson est accusé de comportements agressifs et propos sexistes répétés envers les joueuses. Plusieurs témoignages écrits d’anciennes et actuelles joueuses, des membres du personnel du club, des bénévoles et des sponsors ont été envoyés début avril à la fédération anglaise.

Ces lettres résument les faits reprochés à Daniel Johnson, entraîneur de l’équipe première féminine avant d’en devenir co-propriétaire. L’affaire révélée par The Guardian rapporte que l’Anglais a crée un environnement toxique pour les joueuses. Au menu : des accès de colère, des ballons tirés sur les joueuses, des remarques publiques et une supposée relation avec l’une d’elles.

Hull City Ladies co-owner accused of aggressive behaviour towards players | Women's football | The Guardian. Appalling https://t.co/hM8RhRgrmr — David Batte (@hullcity_pfa) April 30, 2025

Alertée par ces témoignages, la fédération a répondu à ces accusations. « Nous sommes très préoccupés par les allégations dont nous avons été saisis et nous sommes en contact régulier avec le club et ses représentants légaux à ce sujet, explique-t-elle au quotidien britannique. Nous continuerons à apporter notre soutien et nos conseils au club afin que ces questions soient traitées de manière appropriée et que le bien-être de ses joueurs et de son personnel soit protégé. »

Mi-avril, The Guardian expliquait que Johnson avait demandé à la FA de reléguer le club, alors que ses propres joueuses l’accusaient d’avoir mal géré les finances. Cela serait en réalité une tentative de représailles après que plusieurs membres de l’équipe l’ont critiqué dans des messages publics sur les réseaux sociaux.

Plusieurs membres du club se sont réunis pour discuter de la situation avec Emma Hardy, députée de Hull West et Haltemprice, qui a demandé une réunion urgente avec la FA. Sur le terrain, la saison s’est ponctuée ce dimanche par un match nul 1-1 contre Coventry, de quoi terminer huitième de troisième division anglaise.

