L’Atlético se balade à Gérone, Griezmann encore buteur

Gérone 0-3 Atlético

Buts : Koke (13e), Gallagher (38e), Griezmann (90e+2) pour les Colchoneros

L’Atlético se reprend.

Après une victoire étriquée face à Valence (2-1), l’Atlético a confirmé son regain de forme sur la pelouse de Gérone (0-3). Ce succès permet aux hommes de Diego Simeone de garder leur place au chaud sur le podium de Liga durant les fêtes.

Il faut dire que les Madrilènes se sont rendu le match facile en faisant le break avant la pause, grâce à Koke puis Gallagher. En toute fin de rencontre, d’un tir croisé et précis du gauche, Antoine Griezmann y est allé de son but pour sceller le onzième succès de la saison de l’Atlético de Madrid.

Une belle manière de boucler l’année 2025 avant quelques jours de repos et un calendrier qui s’annonce épais : Real Sociedad et réception du Real Madrid en Supercoupe lors des dix premiers jours de janvier.

Griezmann régale avec l’Atlético