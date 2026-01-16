S’abonner au mag
  • Italie
  • Atalanta

Raspadori retourne en Italie après cinq petits mois à l'Atlético

JE
Raspadori retourne en Italie après cinq petits mois à l'Atlético

Juste avant la fin de la garantie. Jeudi soir, l’Atalanta Bergame a officiellement annoncé le recrutement de l’attaquant Giacomo Raspadori. Ainsi, à peine cinq mois après son arrivée en provenance de Naples, le joueur de 25 ans quitte déjà l’Atlético de Madrid. Comme lors de son transfert vers la capitale espagnole l’été dernier, un montant de 22 millions d’euros devrait être versé pour l’Italien. Un million d’euros de bonus pour s’y ajouter.

Post Instagram Voir sur instagram.com

Une collaboration décevante sur le plan sportif

Les Rojiblancos parviennent ainsi à mettre fin au malentendu Raspadori sans perte financière. Sur le plan sportif, l’Italien ne s’est jamais réellement imposé à Madrid. Lors de ses 12 apparitions en Liga, il n’a inscrit aucun but. Il faut toutefois préciser qu’avec seulement 226 minutes de jeu, il a eu très peu d’occasions de se montrer.

À l’Atalanta, il peut désormais espérer bénéficier de plus de temps de jeu, d’autant plus que l’attaquant le plus prolifique de Lombardie jusqu’à présent, Gianluca Scamacca, ne compte que cinq buts en Serie A.

Un montée en Bergame ?

L’Atalanta monte sur le podium, Tottenham se rapproche du top 8

JE

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
  • Récit
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

En septembre 2019, quatorze marins se retrouvaient, en plein océan Atlantique, au milieu de l’ouragan du siècle. Cinq ans plus tard, nous retraçons leur histoire, digne des plus grands films d’aventure.

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Qui va remporter la Coupe d'Afrique des nations ?

Le Maroc
Le Sénégal
Fin Dans 3j
81
33

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!