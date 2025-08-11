S’abonner au mag

L'Atlético Madrid signe un international italien

L'Atlético Madrid signe un international italien

Les Colchoneros continuent leur mercato de costaud en toute discrétion.

Après Álex Baena, Dávid Hancko, Johnny Cardoso, Thiago Almada, Matteo Ruggeri, Marc Pubill, Clément Lenglet, Santiago Mouriño, Juan Musso, l’Atlético Madrid a officialisé ce lundi l’arrivée de Giacomo Rapsadori. L’attaquant, capable de jouer dans l’axe comme sur les ailes, arrive en provenance de Naples pour 22 patates. 

Du Scudetto au Cholo

Très prometteur à Sassuolo, Raspadori n’est jamais devenu le grand numéro 9 des Azzurri. Malgré un faible total de 13 buts en trois saisons de Serie A, l’international italien a tout de même empoché deux Scudetti avec le Napoli. Désormais à l’Atlético jusqu’en 2030, le joueur de 25 ans cherchera à relancer sa carrière sous les ordres du Cholo Simeone.

Pour enchaîner Antonio Conte et Diego Simeone, il faut avoir les nerfs solides.

