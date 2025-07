L'Atlético officialise Thiago Almada

Six mois après, Lyon perd déjà sa pépite argentine.

La nécessité de vendre à Lyon aura eu raison des gros espoirs placés en Thiago Almada à l’OL. Seulement six mois après son arrivée dans le Rhône, l’attaquant argentin s’est engagé pour cinq ans du côté de l’Atlético de Madrid, qui, comme annoncé, a officialisé la nouvelle ce jeudi. Le club colchonero a environ déboursé 21 millions d’euros pour s’attacher les services d’Almada et, en termes Eagle, racheter 50% des droits économiques du joueur de 24 ans.

Posteriormente, el internacional argentino firmó su nuevo contrato en las oficinas del club en el Riyadh Air @Metropolitano y conoció la casa de todos los atléticos. pic.twitter.com/udKyWRcHXQ — Atlético de Madrid (@Atleti) July 17, 2025

Étant donné la situation un peu particulière de l’international argentin, prêté cette saison à l’OL par Botafogo, deux clubs du même giron appartenant à John Textor, la somme déboursée par l’Atlético devrait revenir directement à la holding. Lyon espère récupérer sa part du gâteau, étant donné que le club avait racheté les droits économiques d’Almada il y a un an. En débarquant au Metropolitano, l’Argentin rejoint les rangs de son compatriote Diego Simeone et retrouvera ses coéquipiers de l’Albiceleste Nahuel Molina, Giuliano Simeone et Julian Alvarez.

Hors de l’infernal giron Eagle, on lui souhaite désormais plus de stabilité.