Griezmann régale avec l’Atlético

Atlético de Madrid 2-1 Valence

Buts : Koke (17e), Griezmann (74e) pour l’Atlético // Beltrán (63e) pour Valence

Grizou est éternel.

Antoine Griezmann a offert à l’Atlético son dixième succès de la saison à la maison face à Valence (2-1). Le playmaker de 34 ans a réalisé un enchaînement de toute beauté, au cœur de la surface des Ches, pour inscrire son cinquième pion de la saison en championnat et permettre aux Colchoneros de repasser devant à la suite de l’égalisation en mode boulet de canon de Lucas Beltrán un peu plus tôt dans le match.

😍🔥 Quel GOLAZO d’Antoine Griezmann ! Un contrôle et un enchaînement de grande classe ! pic.twitter.com/sgXmY4JzJ5 — Bein SPORTS (@beinsports_FR) December 13, 2025

Et l’Atlético revient (provisoirement) à deux points du Real…

Mis sur orbite par Julián Álvarez, l’Atlético de Madrid s’impose à Valence