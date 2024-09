Pronostic Atlético Valence : Analyse, cotes et prono du match de Liga

L’Atlético de Madrid gère à la maison contre Valence

L’Atlético de Madrid a entrepris un mercato ambitieux dans l’espoir de se réimposer parmi les meilleurs clubs d’Espagne, et même d’enfin décrocher sa première Ligue des champions. Après quatre journées de championnat, l’équipe n’a pas encore connu la défaite, bien que deux nuls aient été enregistrés, notamment contre Villarreal (2-2) et l’Espanyol Barcelone (0-0), malgré une domination offensive nette. Les Colchoneros ont toutefois remporté des victoires importantes contre Girona (3-0) et l’Athletic Bilbao (0-1), ce qui les place 3es au classement avant la cinquième journée. Cet été, l’Atlético a renforcé son effectif avec des recrues prestigieuses, telles que Julian Álvarez (Manchester City), Conor Gallagher (Chelsea), Robin Le Normand (Real Sociedad), ou encore Alexander Sörloth, deuxième meilleur buteur de La Liga la saison dernière. Mais le club a également vu partir des joueurs majeurs comme Morata, Depay, Savić et João Félix. Antoine Griezmann reste un pilier de l’équipe avec un but et deux passes décisives, tandis que Marcos Llorente se distingue comme meilleur buteur actuel avec deux réalisations. Cependant, Julian Álvarez peine à s’adapter, n’ayant ni marqué ni offert de passe décisive jusqu’à présent.

