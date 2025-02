Mis sur orbite par Julián Álvarez, l’Atlético de Madrid s’impose à Valence

Valence 0-3 Atlético de Madrid

Buts : Álvarez (12e et 30e) et Correa (86e) pour les Colchoneros.

Les attaquants sud-américains et l’Atlético, c’est une belle histoire d’amour.

L’Atlético de Madrid a signé un précieux succès ce samedi en déplacement à Valence (0-2) dans le cadre de la 25e journée de Liga. Les Colchoneros prennent ainsi la tête du classement (53 points), en attendant les résultats du FC Barcelone et du Real Madrid, respectivement face à Las Palmas ce samedi soir et contre Gérone dimanche. Valence est de son côté toujours 18e et relégable avec 23 points.

Le héros du jour des Madrilènes se nomme Julián Álvarez. L’Argentin a mis les siens aux commandes en inscrivant un doublé en première période, portant son total de réalisations à dix-neuf cette saison. Le champion du monde 2022 a d’abord profité d’une reprise de Samuel Lino sur la barre transversale pour pousser le ballon au fond des filets (0-1, 12e). Quelques minutes plus tard, il reçoit une merveille de centre d’Antoine Griezmann et réussit sa tête piquée pour doubler le score (0-2, 30e). Ce doublé aurait même pu se transformer en triplé s’il avait fait mieux face au but dans le temps additionnel, alors qu’il était seul dans la surface après une erreur de Christian Mosquera.

Plus concrets et entreprenants en première période, les hommes de Diego Simeone laissent le ballon aux Blanquinegros lors du second acte. Solide défensivement, l’Atléti ne tremble pas et alourdit le score en toute fin de match grâce à deux remplaçants : Connor Gallagher chipe le ballon à Javi Guerra et sert Ángel Correa, buteur d’une frappe croisée du droit (0-3, 86e).

La pression est sur le Barça et le Real Madrid désormais !

L’Atlético de Madrid enchaîne contre Valence