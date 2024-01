Gabriel Paulista signe libre à l’Atlético de Madrid

Une bonne affaire pour les Rojiblancos.

L’Atlético de Madrid a officialisé ce mercredi l’arrivée de Gabriel Paulista, qui a été libéré de son contrat par Valence. À 33 ans, l’Hispano-Brésilien vient renforcer les rangs des Colchoneros, affaiblis défensivement en raison des blessures d’Azpilicueta et Giménez ainsi que des départs de Söyüncü et Galán.

Paulista est un homme d’expérience en Liga où, en plus de ses six saisons et demi à Valence, il a disputé deux exercices sous le maillot de Villarreal. Il a aussi connu une pige de trois ans à Arsenal entre 2015 et 2017, mais sans jamais avoir enfilé le costume de titulaire indiscutable. Si le défenseur répondait tout à fait au niveau à Valence, la direction a préféré rompre son contrat qui arrivait à son terme le 30 juin prochain. En effet, Paulista aurait été prolongé d’une année supplémentaire s’il atteignait 20 matchs avec los Che cette saison, ce que Peter Lim, le président du club, ne désirait pas.

C’est vrai que Valence se portait un peu trop bien cette saison, il fallait donc que la direction intervienne pour changer ça.

