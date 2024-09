L’Atlético de Madrid enchaîne contre Valence

Atlético de Madrid 3-0 Valence

Buts : Gallagher (39e), Griezmann (54e) et Álvarez (90e+4)

Joli début de saison en Liga, pour l’Atlético de Madrid.

Invaincus après quatre journées de championnat, les Matelassiers ont poursuivi leur série ce dimanche soir : face à Valence, les Colchoneros ont en effet obtenu leur troisième victoire et Julian Álvarez a inscrit sa première réalisation avec son équipe en fin de partie pour enfoncer le clou. Dominatrice en première période, la bande de Diego Simeone a fait la différence après plusieurs occasions ratées (Alexander Sørloth, Samuel Lino) par l’intermédiaire de Conor Gallagher qui a ouvert le score du plat du pied peu avant la pause.

Le break pour Griezmann

Si les visiteurs se sont plus montrés en seconde mi-temps et ont réchauffé les gants de Jan Oblak, c’est Antoine Griezmann qui a fait parler la poudre : seul face à Giorgi Mamardashvili, le Français n’a pas manqué l’opportunité d’offrir le break à son club. Ses partenaires ont ensuite géré la fin de la rencontre pour repartir du Metropolitano avec les trois points en poche et revenir à hauteur du Real au classement, à quatre unités de la tête occupée par Barcelone (qui s’est imposé à Gérone, en poursuivant son sans-faute).

Sexy, ce nouvel Atlético.

Pronostic Atlético Valence : Analyse, cotes et prono du match de Liga