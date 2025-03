Kylian Mbappé en a marre des insultes contre la famille dans les stades

Pas touche à la famille.

À la veille de la première de l’année pour les Bleus contre la Croatie, le capitaine Kylian Mbappé s’est présenté en conférence de presse à Split. Sans surprise, il n’a pas échappé à une petite question sur le traitement réservé à Adrien Rabiot au Parc des Princes lors de la rencontre entre le PSG et l’OM ce week-end. « Il est quand même touché », a-t-il commencé, avant de s’attarder sur les insultes contre la famille, un grand classique dans tous les stades et à toutes les époques.

« Il y en a un peu marre »

« Je ne comprends pas ça. Sa famille ne joue pas, chaque joueur prend ses propres décisions. Donc cette fâcheuse manie qu’ont les gens de parler des familles des joueurs dans les stades, moi je ne comprends pas du tout, a déroulé Mbappé. Désolé de te mettre dans la confidence (sic), mais si tu fais un mauvais article, je ne vais pas venir parler de ta femme, ta fille ou ton frère. Je trouve ça ridicule. »

💬 Kylian Mbappé sur les banderoles insultantes du Classique : « Adrien est touché, ce n’est pas évident d’être dans cette situation, je ne comprends pas pourquoi si il y a un problème avec un joueur, on s’attaque à sa famille, c’est ridicule et dur (…) j’espère que ça sera… pic.twitter.com/3so0H9DYGN — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 19, 2025

Le Madrilène est allé un peu plus loin dans la réflexion, évoquant un problème généralisé et ne voulant pas mettre fin au chambrage plus traditionnel et plus gentil : « Ce ne sont pas des choses qu’on voit seulement au Parc, forcément dans un Classique ça fait plus parler. J’espère que ça va faire bouger les choses dans tous les stades. Si c’est pour ne sanctionner que ça et laisser passer tous les autres… Nous, on aime vanner. Même des choses un peu dures sur un joueur, on peut l’accepter, ça fait partie de notre métier. Mais quand vous dépassez la limite de la famille ou de certains problèmes familiaux, c’est une barrière qu’il ne faut pas franchir. Il y en a un peu marre. »

Ne pas apprendre les insultes en croate d’ici jeudi soir, et tout ira bien.

Deschamps évoque l’association entre Mbappé et Dembélé