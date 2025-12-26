Woldemade : « Newcastle et Schalke, c’est exactement la même chose »

Adaptation express.

Le passage de la Bundesliga à la Premier League est souvent semé d’embûches et de critiques, mais si un joueur semble parfaitement heureux et pas du tout nostalgique des grands boulevards dans les défenses allemandes, c’est bien Nick Woldemade. Arrivé cet été à Newcastle en provenance de Stuttgart, l’attaquant allemand de 23 ans semble séduit par son nouveau club, actuel 11e de Premier League. « Newcastle, c’est un 10/10 pour l’instant. J’ai rejoint un club qui me correspond parfaitement. Je me sens bien sur et en dehors du terrain », déclare-t-il dans les colonnes de Bild.

Le mal du pays est atténué par l’ambiance de St James’ Park : « Les gens ici sont complètement fous de foot. Dans le nord-est, il n’y a pas grand-chose en dehors de Newcastle. Pour ceux qui ne connaissent pas bien le foot anglais, je dis toujours : Newcastle, c’est comme Gelsenkirchen. Schalke est le symbole de sa région pour beaucoup de gens. Et c’est exactement la même chose à Newcastle. » Une comparaison entendable, même si ce natif de Brême n’a jamais joué pour Schalke 04.

On vit et on dort Magpies

Woldemade détaille la passion des supporters : « La culture des fans est complètement différente ici. Quand nous avons joué contre le FC Barcelone, il suffisait que nous pressions nos adversaires pour que tout le stade s’emballe – vraiment chaque tribune ! Nos matchs à domicile sont incroyables. Les habitants vivent pour Newcastle. Je n’ai jamais vu une ville où les habitants se promènent avec autant d’articles du club dans les rues. »

L’intégration du joueur, auteur de 9 buts en 23 matchs, a également été facilitée par son entraîneur Eddie Howe : « Il est très important pour moi. Après chaque match, j’ai une session vidéo individuelle avec l’entraîneur principal et l’entraîneur des attaquants pour discuter de ce que je peux changer ou améliorer. Il n’est pas seulement un entraîneur de football, il sait aussi gérer une équipe et des personnalités. »

La vidéo n’a pas suffi contre l’ogre marseillais !

