Newcastle claque près de 80 millions d'euros pour Nick Woltemade

Est-ce que vous saviez que Newcastle avait beaucoup, beaucoup d’argent à dépenser ?

Dans l’impasse avec Alexandre Isak, Newcastle a retourné tout le marché des transferts européen pour dénicher un nouveau numéro 9. Les efforts du club ont fini par payer : ce samedi, les Magpies ont officialisé l’arrivée de Nick Woltemade, attaquant de 23 ans du VfB Stuttgart.

Welcome to Newcastle, Nick! We can confirm the signing of Nick Woltemade in a club-record deal from Bundesliga side VFB Stuttgart 🤩 pic.twitter.com/YVnauDOXpX — Newcastle United (@NUFC) August 30, 2025

Si le prix de la transaction n’a pas été communiqué, Newcastle a évoqué « un montant record pour le club ». Selon Sky Sports Allemagne, l’indemnité atteindrait 75 millions d’euros et pourrait même atteindre la barre des 80 millions avec les bonus. Jusqu’ici, le transfert le plus cher de l’histoire du club était celui… d’Alexandre Isak, recruté à l’été 2022 pour 70 millions d’euros.

Un mauvais souvenir des Bleuets

Toujours d’après Sky, Woltemade s’est engagé jusqu’en 2031 et percevra un salaire brut annuel de 8 millions d’euros. Du haut de son mètre 98, l’Allemand se distingue tant par son gabarit impressionnant que par sa technique raffinée. Formé au Werder Brême, il avait rejoint Stuttgart en 2024, plantant 18 buts en 36 matchs (dont 25 titularisations) la saison passée et cet été. Il a également contribué au sacre du VfB en Coupe d’Allemagne, ouvrant le score lors de la finale face à l’Arminia Bielefeld.

Brillant lors du dernier Euro Espoirs, où il a marqué six buts en six matchs, Woltemade avait notamment été l’un des bourreaux de la France en demi-finales. Il compte aussi deux sélections avec l’Allemagne.

Dire qu’avec tout cet oseille, on achetait des Randal Kolo Muani il y a deux ans.

José Mourinho aurait accumulé plus de 100 millions d'euros d'indemnités de licenciement