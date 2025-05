Stuttgart terrasse Bielefeld et remporte sa quatrième Coupe d'Allemagne

Arminia Bielefeld 2 – 4 VfB Stuttgart

Buts : Kania (82e), Vagnoman (85e, csc) pour die Arminien // Woltemade (15e), Millot (22e, 66e), Undav (28e) pour die Schwaben

Pas de miracle pour les pensionnaires de D3 allemande.

Sensation de cette campagne de Coupe d’Allemagne, l’Arminia Bielefeld n’a pas réussi a recréé l’exploit en finale. Tombeurs de Fribourg, du Werder Brême puis du Bayer Leverkusen, les protégés de Michél Kniat se sont lourdement inclinés face à Stuttgart (2-4) qui jouait son va-tout pour la qualification dans une compétition européenne pour la saison prochaine. Contrat rempli pour le VfB qui a su faire la différence en première période

Dix minutes pour faire la différence

Alors que Bielefeld a eu l’occasion d’ouvrir le score grâce à Noah Sarenren-Bazee qui a frappé la transversale d’Alexander Nübel alors qu’il était seul face au portier allemand (12e), Stuttgart a enclenché la vitesse supérieure à la fin du premier quart d’heure de jeu. Sur un ballon donné dans la profondeur et dans la surface par Angelo Stiller, Nick Woltemade, clinique avec son pied droit est venu ouvrir le score pour le VfB (0-1, 15e). Le Français, Enzo Millot, a inscrit le but du break sur une frappe limpide du gauche (0-2, 22e). Passeur décisif sur le but précédent, Denziv Undav a tenu à apporter sa pierre à l’édifice en enfonçant une troisième fois Jonas Kersken avec une frappe croisée du pied droit sur un service une nouvelle fois de Stiller (0-3, 28e). La messe semblait déjà dite pour l’Arminia à la mi-temps.

https://twitter.com/lachainelequipe/status/1926353792812843484

Bielefeld se rebiffe

Malgré son avance confortable, Stuttgart n’a pas cessé de jouer en seconde période. Toujours dans les bons coups durant la rencontre, Millot est venu s’offrir un doublé pour parachever le récital offensif des Schwaben (0-4, 66e). Alors que Stuttgart semblait hors d’atteinte, les protégés de Michél Kniat ont tenté le tout pour le tout. Julian Kania, entré en jeu deux minutes auparavant, a tenté de sonner la révolte avec son coup de canon (1-4, 82e). Trois minutes plus tard, Josha Vagnoman a vu sa tête entrer dans son propre but et laisser un brin d’espoir sur les dernières minutes à Bielefeld (2-4, 85e). Mais la folle remontée s’est enclenchée trop tard pour les leaders de D3 allemande et c’est donc Suttgart qui s’est offert sa quatrième Coupe d’Allemagne.

Maël Corboz n’aura donc pas connu la même trajectoire que sa sœur Daphné avec le Paris FC.

Arminia Bielefeld (4-3-3) : Kersken – Oppie, Schneider, Grosser, Hagmann (Lannert, 46e) – Schreck (Young, 46e), Russo, Corboz – Worl, Grodowski (Kania, 80e), Sarenren Bazee (Felix, 59e). Entraîneur : Michél Kniat.

VfB Stuttgart (4-2-3-1) : Nubel – Vagnoman, Jaquez, Chabot (Jeltsch, 76e), Mittelstädt – Karazor, Stiller (Nartey (87e) – Millot (Demirovic, 69e), Undav, Fuhrich (Hendriks, 69e) – Woltemade. Entraîneur : Sebastian Hoeness.

