Le nez d'un joueur de Stuttgart provoque un scandale

Les excuses sont attendues à Stuttgart.

Une image qui fait rire jaune. Ce jeudi, alors que Stuttgart est allé s’imposer facilement en terres néerlandaises face à Go Ahead Eagles (4-0), la rencontre a surtout été marquée par une grosse polémique. À quinze minutes du terme du match, l’attaquant suédois Victor Edvardsen est allé ouvertement se moquer du nez d’Angelo Stiller.

Le milieu de terrain allemand a dû être retenu par ses coéquipiers, pour éviter que la situation ne dégénère. Interrogé en fin de rencontre par les journalistes présents sur place, Edvardsen n’a pas cherché à désamorcé l’embrouille : « Je ne me suis pas encore excusé, et je ne sais pas si je le ferai. Il a aussi dit certaines choses et il doit s’excuser », a-t-il commenté en zone mixte.

Yesterday we witnessed a shameful attitude from Edvardsen who was consistently mocking the nose deformity and cleft lip of Angelo Stiller. It's probably jealousy, since Stiller is already 3x the player Victor will ever be. We are with you Angelo 🇩🇪❤️ pic.twitter.com/00mt97GDvX — Rising Stars XI (@RisingStarXI) November 28, 2025

Wesley Sneijder demande des excuses

Fustigé par son propre capitaine pour avoir tenu ce genre de propos, Edvardsen n’a jusqu’à maintenant toujours pas présenté ses excuses, ce qui a eu don de fortement agacer Wesley Sneijder. Légende du football néerlandais et désormais consultant, l’ancien joueur de l’Inter Milan a exigé que l’attaquant des Eagles aille s’excuser.

« C’est du harcèlement, c’est une affaire grave. Son club devrait le prendre par l’oreille et l’emmener dans le vestiaire pour s’excuser, a-t-il lancé auprès de De Telegraaf. Il est complètement fou, ça me révolte. Je déteste les gens qui sont coupables de harcèlement. » Fortement soutenu sur les réseaux sociaux, Angelo Stiller n’a pour l’instant pas réagi à la situation.

