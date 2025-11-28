S’abonner au mag
  • C3
  • J5
  • Go Ahead Eagles-Stuttgart (0-4)

Le nez d'un joueur de Stuttgart provoque un scandale

CDB
Le nez d'un joueur de Stuttgart provoque un scandale

Les excuses sont attendues à Stuttgart.

Une image qui fait rire jaune. Ce jeudi, alors que Stuttgart est allé s’imposer facilement en terres néerlandaises face à Go Ahead Eagles (4-0), la rencontre a surtout été marquée par une grosse polémique. À quinze minutes du terme du match, l’attaquant suédois Victor Edvardsen est allé ouvertement se moquer du nez d’Angelo Stiller.

Le milieu de terrain allemand a dû être retenu par ses coéquipiers, pour éviter que la situation ne dégénère. Interrogé en fin de rencontre par les journalistes présents sur place, Edvardsen n’a pas cherché à désamorcé l’embrouille : « Je ne me suis pas encore excusé, et je ne sais pas si je le ferai. Il a aussi dit certaines choses et il doit s’excuser », a-t-il commenté en zone mixte.

Wesley Sneijder demande des excuses

Fustigé par son propre capitaine pour avoir tenu ce genre de propos, Edvardsen n’a jusqu’à maintenant toujours pas présenté ses excuses, ce qui a eu don de fortement agacer Wesley Sneijder. Légende du football néerlandais et désormais consultant, l’ancien joueur de l’Inter Milan a exigé que l’attaquant des Eagles aille s’excuser.

« C’est du harcèlement, c’est une affaire grave. Son club devrait le prendre par l’oreille et l’emmener dans le vestiaire pour s’excuser, a-t-il lancé auprès de De Telegraaf. Il est complètement fou, ça me révolte. Je déteste les gens qui sont coupables de harcèlement. » Fortement soutenu sur les réseaux sociaux, Angelo Stiller n’a pour l’instant pas réagi à la situation.

Les supporters de Stuttgart violemment pris à partie par la police néerlandaise

CDB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Ces 40 dernières années, sa photo a été utilisée pour représenter la France, son nom pour usurper des identités et détourner des millions d’euros, sans que personne ne sache vraiment qui était Corinne Berthier, ou même si elle avait jamais existé. Jusqu’à cette enquête.

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!