Nick Woltemade en route pour Newcastle ?

Un Allemand sur les terres de la Brown Ale.

Courtisé par plusieurs cadors du football européen pendant ce mercato, la révélation de l’Euro espoir Nick Woltemade devrait filer à Newcastle. Ce jeudi, son club du VfB Stuttgart a publié un communiqué pour annoncer le possible départ de son joyau. « Peu avant la clôture du mercato estival, nous avons reçu une offre d’un club européen pour le transfert immédiat de Nick Woltemade. Les termes de cette offre ont incité les dirigeants à libérer Woltemade de l’entraînement afin de discuter d’un éventuel transfert. Une décision est attendue avant vendredi soir. »

Nick #Woltemade für Gespräche freigestellt Angebot eines europäischen Clubs für einen sofortigen Transfer zugegangen. ➡️ Zur Meldung: https://t.co/w7GUrscZIb#VfB pic.twitter.com/OQgCCG1Z0i — VfB Stuttgart (@VfB) August 28, 2025

Isak enfin remplacé

Selon les informations de Sky Sport, un accord aurait été trouvé jeudi entre les Magpies et Stuttgart autour de 69 millions de livres sterlings pour le transfert de Woltemade. Ce vendredi, l’attaquant de 23 ans devrait passer sa visite médicale avec Newcastle, qui était toujours à la recherche d’un remplaçant en vu du possible départ d’Alexander Isak à Liverpool.

Ces derniers jours, le club du Tyne and Wear avait formulé plusieurs offres pour s’attacher les services de l’avant-centre de Wolverhampton Jørgen Strand Larsen, auteur de 14 buts en Premier League la saison dernière. À chaque propositions, Newcastle avait reçu un point de non retour de la part des Wolves. Après cet échec, les Magpies ont finalement décidé de jeter leur dévolu sur Woltemade. Un attaquant mobile idéal pour le style de jeu prôné par Eddie Howe.

Le trio d’attaque Elanga, Woltemade, Barnes, ça a de la gueule.

