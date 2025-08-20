Le torchon continue de brûler entre Alexander Isak et Newcastle

L’OM n’a pas le monopole des feuilletons.

Après des semaines de rumeurs et de spéculations, Alexander Isak a enfin pris la parole. L’attaquant suédois s’est exprimé ce mardi soir sur Instagram, dans un long message publié le jour même où il figurait dans l’équipe type de la saison de Premier League aux PFA Awards. Absent de la cérémonie, il a justifié son choix : « Avec tout ce qui se passe en ce moment, je ne sentais pas que c’était approprié d’y être. »

Il a demandé un départ avant l’ouverture du mercato

L’ancien attaquant de la Real Sociedad en a profité pour dénoncer « ceux qui ont profité du silence pour raconter leur propre version des faits » qui, selon lui, « ne reflète pas ce qui a réellement été dit et convenu à huis clos » avec Newcastle. « La réalité est que des promesses ont été faites et que le club connaît ma position depuis longtemps, a-t-il expliqué. Agir maintenant comme si ces problèmes ne faisaient que surgir est trompeur. »

Depuis le mois de juillet, le Suédois et son entourage répètent qu’il a demandé un départ avant l’ouverture du marché et qu’il refuse désormais de porter de nouveau le maillot des Magpies. « Quand les promesses sont rompues et que la confiance est perdue, la relation ne peut pas continuer », poursuit-il, appelant à un transfert qu’il juge dans « l’intérêt de tous ».

Newcastle United statement: Alexander Isak — Newcastle United (@NUFC) August 19, 2025

Liverpool reste le prétendant le plus sérieux, malgré une première offre repoussée (138 millions d’euros). De son côté, Newcastle a répondu ce mercredi matin : « Nous sommes déçus d’avoir été informés ce soir d’une publication d’Alexander Isak sur les réseaux sociaux. Nous tenons à préciser qu’Alex est toujours sous contrat et qu’aucun responsable du club ne s’est jamais engagé à le laisser quitter Newcastle United cet été. »

Il reste une dizaine de jours pour acter le divorce.

