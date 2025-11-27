Newcastle dénonce le comportement de la police avec ses supporters à Marseille

La police gâche la belle soirée olympienne.

Si l’OM a signé une belle victoire ce mardi en renversant Newcastle devant ses supporters (2-1), cette rencontre de Ligue des champions a surtout été marquée par des incidents en tribunes. Si les Magpies ont accepté la défaite et validé l’ambiance du Vélodrome, le traitement de leurs supporters par les forces de l’ordre n’est vraiment pas passé.

Dans un communiqué publié ce jeudi matin, la direction du club anglais a annoncé qu’elle allait demander l’ouverture d’une « enquête officielle sur cette affaire, afin de tirer les leçons qui s’imposent et d’éviter que ce comportement ne se reproduise ».

We will be formally raising our concerns with UEFA, Olympique de Marseille and French police in relation to the unacceptable treatment of our supporters by police at Stade Vélodrome following Tuesday’s UEFA Champions League fixture.https://t.co/gnpRRYQhiJ — Newcastle United (@NUFC) November 27, 2025

Les supporters anglais ont été choqués

Contraints de rester dans le stade pendant plus d’une heure après le coup de sifflet final, pour assurer leur sécurité, les supporters de la Toon Army ont ensuite été escortés jusqu’à une station de métro. Mais la situation a vite dégénéré : « La police a commencé à utiliser une force inutile et disproportionnée pour empêcher le reste de nos fans d’avancer. Elle a utilisé pour cela du gaz poivré, des matraques et des boucliers, et de nombreux supporters ont été agressés sans discernement », continue le communiqué.

Alors que « de nombreux supporters ont été bouleversés » par les évènements, le club du Tyneside a lancé un appel à témoins pour « rassembler autant d’informations que possible » et ainsi appuyer son enquête.

Encore une mauvaise pub pour l’accueil à la française.

