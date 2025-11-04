Le Bayern Munich enrage contre la préfecture de police de Paris

Ça, c’est le contre-pressing de Luis Enrique.

Ce lundi soir, le Bayern Munich a dégainé un communiqué rageur contre les conditions d’accueil imposées à ses supporters par la préfecture de police de Paris. En cause : un arrêté publié à la dernière minute, obligeant les fans munichois à se rassembler… sur un péage. Oui, un péage.

Là, en dehors de la ville, les cars doivent patienter avant d’être escortés vers le Parc des Princes, pendant que les autres supporters sont priés d’emprunter uniquement les transports en commun. Après le match, retour à la case départ : escortes policières, départs différés, et consigne formelle de quitter Paris seulement à l’aube, à partir de 5 heures du matin.

Ça change de l’Autobahn

Pour le Bayern, c’est simple : « inacceptable ». Le club dénonce un manque de communication et de respect, expliquant n’avoir été prévenu qu’au dernier moment, alors que le déplacement était planifié depuis des semaines. Dans la capitale, la sécurité prime sur la convivialité, quitte à transformer un déplacement européen en marathon administratif. Les dirigeants munichois envisagent même des « actions en justice ».

Der FC Bayern legt Protest bei der UEFA ein. ℹ️ Zum Artikel: https://t.co/qvPF8LDxdw #PSGFCB — FC Bayern München (@FCBayern) November 3, 2025

La gestion des supporters made in France, tout simplement.

