S’abonner au mag
  • C1
  • J4
  • PSG-Bayern

Le Bayern Munich enrage contre la préfecture de police de Paris

MH
Le Bayern Munich enrage contre la préfecture de police de Paris

Ça, c’est le contre-pressing de Luis Enrique.

Ce lundi soir, le Bayern Munich a dégainé un communiqué rageur contre les conditions d’accueil imposées à ses supporters par la préfecture de police de Paris. En cause : un arrêté publié à la dernière minute, obligeant les fans munichois à se rassembler… sur un péage. Oui, un péage.

Là, en dehors de la ville, les cars doivent patienter avant d’être escortés vers le Parc des Princes, pendant que les autres supporters sont priés d’emprunter uniquement les transports en commun. Après le match, retour à la case départ : escortes policières, départs différés, et consigne formelle de quitter Paris seulement à l’aube, à partir de 5 heures du matin.

Ça change de l’Autobahn

Pour le Bayern, c’est simple : « inacceptable ». Le club dénonce un manque de communication et de respect, expliquant n’avoir été prévenu qu’au dernier moment, alors que le déplacement était planifié depuis des semaines. Dans la capitale, la sécurité prime sur la convivialité, quitte à transformer un déplacement européen en marathon administratif. Les dirigeants munichois envisagent même des « actions en justice ».

La gestion des supporters made in France, tout simplement.

Kingsley Coman choisit son camp entre le PSG et le Bayern

MH

À lire aussi
00
En direct : PSG-Bayern (0-0)
  • C1
  • J4
  • PSG-Bayern
En direct : PSG-Bayern (0-0)

En direct : PSG-Bayern (0-0)

En direct : PSG-Bayern (0-0)
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Le 17 août 2022, Yvon Gérard saluait sa famille, sortait de chez lui et s'évaporait dans la nature. Depuis, il n'est pas réapparu. Que s'est-il passé?

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!