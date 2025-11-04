Luis Enrique : « On a fait trop de cadeaux » 

Trois à la suite.

Le Bayern s’impose pour la troisième fois d’affilée au Parc des Princes, et Luis Enrique a commenté la défaite de son PSG. À la question de savoir si le PSG a mérité sa défaite, voici sa réponse, au micro de Canal + : « Si on parle du temps qu’on a joué à onze contre onze, il n’y a aucun doute. On a fait des cadeaux durant cette première mi-temps, et ils ont mérité de marquer encore un but de plus. La deuxième mi-temps, ça a été différent, parce qu’on a joué avec un joueur de plus. » Le PSG n’est pas parvenu à renverser le score.

« Ce que nous savons, c’est que notre calendrier, c’est le pire », a poursuivi l’Espagnol, avant d’ajouter qu’il fallait être attentifs aux blessures d’Ousmane Dembélé et d’Achraf Hakimi. « Nous devons améliorer la santé des joueurs, on joue beaucoup de matchs et ce n’est pas facile. » Le PSG se déplace à Lyon dimanche soir, en Ligue 1.

"On a fait trop de cadeaux" 🎁 Luis Enrique concède aux Bavarois leur large supériorité sur la première mi-temps, à égalité numérique ❌#UCL | #PSGBAY pic.twitter.com/OwWnt2am5f — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 4, 2025

Ce n’est que la première défaite du PSG en Ligue des champions depuis le 15 avril, après tout.

