Luis Enrique : « On a fait trop de cadeaux » 

UL
Luis Enrique : «<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>On a fait trop de cadeaux » 

Trois à la suite.

Le Bayern s’impose pour la troisième fois d’affilée au Parc des Princes, et Luis Enrique a commenté la défaite de son PSG. À la question de savoir si le PSG a mérité sa défaite, voici sa réponse, au micro de Canal + : « Si on parle du temps qu’on a joué à onze contre onze, il n’y a aucun doute. On a fait des cadeaux durant cette première mi-temps, et ils ont mérité de marquer encore un but de plus. La deuxième mi-temps, ça a été différent, parce qu’on a joué avec un joueur de plus. » Le PSG n’est pas parvenu à renverser le score.

« Ce que nous savons, c’est que notre calendrier, c’est le pire », a poursuivi l’Espagnol, avant d’ajouter qu’il fallait être attentifs aux blessures d’Ousmane Dembélé et d’Achraf Hakimi. « Nous devons améliorer la santé des joueurs, on joue beaucoup de matchs et ce n’est pas facile. » Le PSG se déplace à Lyon dimanche soir, en Ligue 1.

Ce n’est que la première défaite du PSG en Ligue des champions depuis le 15 avril, après tout.

Les notes du PSG face au Bayern

UL

Les grands récits de Society: Rester vivantes
  • Témoignages
Les grands récits de Society: Rester vivantes

Les grands récits de Society: Rester vivantes

Elles étaient ensemble à La Belle Équipe, l'un des bars pris pour cible par les terroristes le 13 novembre 2015. Elles ont survécu. Sept ans plus tard, entre peur, culpabilité et solidarité, elles racontent comment elles se sont reconstruites.

Les grands récits de Society: Rester vivantes
