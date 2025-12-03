Le maire de Nice Christian Estrosi soutient les supporters dans la crise que traverse le club

Ses émeutiers préférés.

À chaque jour suffit sa peine. Pris à partie par leurs ultras dimanche soir après la défaite à Lorient, deux joueurs de l’OGC Nice ont porté plainte contre X en raison de violences supposées. Et alors que les forces de police n’ont pas confirmé la présence de coups lors de cette altercation, les supporters ont obtenu ce mercredi le soutien du maire de Nice Christian Estrosi.

Dans un post publié sur X, l’élu du parti Horizons a tenu à apaiser la situation. « Il est important de ne pas en surajouter, ni d’alimenter une polémique qui dépasse largement la réalité des faits. »

J’ai pris connaissance des déclarations de l’autorité préfectorale indiquant qu’aucune violence physique constituée n’a été constatée lors des échanges survenus autour de l’@ogcnice . Tant mieux car toute violence serait inacceptable. Il est donc important de ne pas en… pic.twitter.com/kKcgyN1QEr — Christian Estrosi (@cestrosi) December 3, 2025

L’appel du général Estrosi

L’ancien ponte de l’UMP a donc choisi son camp et préfère passer la pommade à ses supposés administrés des tribunes plutôt qu’aux joueurs qui portent les couleurs de sa ville. « Ni Nice, ni nos supporters ne méritent d’être collectivement stigmatisés, continue le maire niçois. Je veux appeler au calme, à la responsabilité de chacun et au respect de l’identité du club. […] Restons unis derrière l’OGC Nice et concentrés sur l’essentiel : le jeu, l’engagement et la fierté des Niçois. »

La stabilité passera sans doute par le maintien d’une certaine structure dirigeante. Ce mercredi, alors qu’il était censé annoncer sa démission, Franck Haise a étonné tout le monde en prenant la décision de rester à la tête des Aiglons, avec pour volonté de se relancer après six défaites consécutives.

Avec calme et sans stigmatisation.

