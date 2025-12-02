Une autre version des faits.

Ciblés par les ultras de l’OGC Nice dans la nuit de dimanche à lundi à leur retour de leur défaite face à Lorient, des joueurs ont été pris à partie par des supporters en colère.

Boga et Moffi ont porté plainte

Jérémie Boga et Terem Moffi ont porté plainte contre X et sont depuis en arrêt de travail, après avoir été observés par un médecin qui a évalué leur ITT (Incapacité totale de travail) à plusieurs jours. Un témoin, cité par L’Équipe, parle même de « bonnet arraché » et d’une « dizaine de coups ».

C’est un autre son de cloche du côté de la police. Le rapport décrit certes une atmosphère « très hostile » et des joueurs « insultés, secoués, bousculés par la foule en colère », mais il tempère : « Les collègues n’ont pas eu besoin d’utiliser la force pour intervenir, assure un membre du syndicat Alliance. Les supporters semblent avoir voulu leur faire peur pour marquer le coup. » Aucun blessé ou interpellé n’est signalé.

Dans un communiqué, l’OGC Nice s’est rangé du côté de ses joueurs en leur apportant son soutien et en jugeant ces débordements « inacceptables ».

Terem Moffi et Jérémie Boga déposent plainte contre X