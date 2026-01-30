Fin d'histoire entre Moffi et Nice

La lumière au bout du Douro. Après deux mois de brouillard, Terem Moffi, en arrêt depuis le 1er décembre, s’apprête à tourner la page niçoise en s’envolant ce jeudi pour Porto, selon les informations de RMC.

Une issue longtemps incertaine depuis cette soirée du 30 novembre, où l’attaquant nigérian avait été physiquement pris à partie avec Jérémie Boga par des supporters des Aiglons, encore sonnés par la gifle reçue à Lorient (1-3). S’en était suivi un bras de fer et même l’ombre des prud’hommes, envisagé par les joueurs.

Prêt assorti d’une option d’achat

Finalement, après plusieurs jours de négociations menées avec son entourage, présent ces dernières heures sur la Côte d’Azur, Nice et le FC Porto seraient tombés d’accord sur un prêt assorti d’une option d’achat estimée à 8 millions d’euros.

🚨EXCL Le Niçois Terem Moffi va rebondir au FC Porto. Accord entre Nice et Porto pour un prêt avec option d’achat non obligatoire de 8M€. L’attaquant sera à Porto ce jeudi. Moffi n'a plus joué avec Nice depuis le 30 novembre dernier et les incidents consécutifs à la défaite sur… pic.twitter.com/3NiByTYSxh — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) January 28, 2026

Sous contrat jusqu’en juin 2027, le Super Eagle de 26 ans va tenter de retrouver un peu de sérénité au Portugal.

Et aura le plaisir de disputer la Ligue Europa, lui.

