S’abonner au mag

ACTU MERCATO

Fin d'histoire entre Moffi et Nice

CM
Fin d'histoire entre Moffi et Nice

La lumière au bout du Douro. Après deux mois de brouillard, Terem Moffi, en arrêt depuis le 1er décembre, s’apprête à tourner la page niçoise en s’envolant ce jeudi pour Porto, selon les informations de RMC.

Une issue longtemps incertaine depuis cette soirée du 30 novembre, où l’attaquant nigérian avait été physiquement pris à partie avec Jérémie Boga par des supporters des Aiglons, encore sonnés par la gifle reçue à Lorient (1-3). S’en était suivi un bras de fer et même l’ombre des prud’hommes, envisagé par les joueurs.

Prêt assorti d’une option d’achat

Finalement, après plusieurs jours de négociations menées avec son entourage, présent ces dernières heures sur la Côte d’Azur, Nice et le FC Porto seraient tombés d’accord sur un prêt assorti d’une option d’achat estimée à 8 millions d’euros.

Sous contrat jusqu’en juin 2027, le Super Eagle de 26 ans va tenter de retrouver un peu de sérénité au Portugal.

Et aura le plaisir de disputer la Ligue Europa, lui.

Indice UEFA : la France s’accroche à la cinquième place

CM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
  • Crime
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Elle l’appelait “mon fauve”. Monique Olivier a été l’épouse et la complice de Michel Fourniret. Comment en est‑elle arrivée là?

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

La saison de l'OM est-elle déjà ratée ?

Oui
Non
Fin Dans 4j
103
161

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!