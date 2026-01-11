S’abonner au mag
  • France
  • OGC Nice

Deux joueurs de Nice vont demander une résiliation de leur contrat

UL
Deux joueurs de Nice vont demander une résiliation de leur contrat

Encore un sombre jeudi en prévision à Nice ? En situation d’arrêt de travail depuis fin novembre et un calvaire vécu au retour de Lorient, Jérémie Boga et Terem Moffi ont fait appel à la commission juridique de la LFP. Selon L’Équipe, l’instance devrait se prononcer sur une éventuelle résiliation de leurs contrats. Insultés et molestés à leur retour de Lorient, les deux joueurs estiment que leur sécurité n’a pas été garantie ce soir-là par leur club. Ils avaient porté plainte contre X et n’ont pas repris l’entraînement depuis. Ils sont sous contrat avec l’OGC Nice jusqu’en 2027.

Une issue devrait être trouvée

Le canard précise que la commission juridique de la LFP devra établir la responsabilité du club dans l’affaire. David Terrier, président de l’Unfp, précise : « Nous avons tout de suite apporté notre soutien à Jeremie et Terem. Parce que les supporters, s’ils ont le droit de critiquer, ont ici franchi des limites inacceptables. Ce que nous constatons aujourd’hui, c’est qu’il y a une rupture. Ce ne sont pas des démarches opportunistes. Des professionnels de santé ont acté que compte tenu de leur état, il fallait prolonger leurs arrêts de travail. Nous sommes ici dans le cas de deux joueurs, et il faut le respecter, qui ne se sentent pas capables psychologiquement de rejouer à Nice. Il faut trouver une solution. » Les prud’hommes pourront également être saisis.

Les galères niçoises ne sont pas finies.

Montpellier surprend Metz, Rennes met du temps à éliminer Chantilly et Nice passe Nantes aux tirs aux buts

UL

À lire aussi
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
  • Reportage
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Jusqu’à la fin de son califat, l’État islamique était l’organisation terroriste la plus riche du monde. Depuis qu’il a été chassé, on se bouscule pour retrouver le supposé trésor qu’il aurait dissimulé quelque part en Syrie ou en Irak. Suivez-nous à sa recherche.

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

12
Revivez Lille-Lyon (1-2)
Revivez Lille-Lyon (1-2)

Revivez Lille-Lyon (1-2)

Revivez Lille-Lyon (1-2)
32
Revivez Barça-Real (3-2)
Revivez Barça-Real (3-2)

Revivez Barça-Real (3-2)

Revivez Barça-Real (3-2)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!