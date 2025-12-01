Crachats, coups de poing : le retour très tendu des Niçois après la défaite à Lorient

La cote d’usure.

L’OGC Nice aurait pu se passer de finir la semaine ainsi, après avoir connu une nouvelle défaite en Ligue Europa jeudi et un sixième revers d’affilée toutes compétitions confondues, trois jours plus tard à Lorient. En Bretagne, Sofiane Diop s’était déjà expliqué au pied du parcage niçois au Moustoir, puis Franck Haise avait ouvertement parlé de maintien.

Le retour sur la Côte d’Azur a été très mouvementé pour les Aiglons, selon le récit de L’Équipe. Près de 400 fans attendaient le Gym au centre d’entraînement, où deux membres de la Populaire Sud seraient entrés dans un car secoué par des supporters en colère. C’est à la descente que la situation aurait dégénéré, d’après le quotidien.

Boga, Moffi et Maurice ciblés

Il y aurait eu des crachats, des empoignades par le col et même des coups de poing, Jérémie Boga et Terem Moffi faisant partie des joueurs les plus ciblés. L’Ivoirien aurait essuyé des coups « à la tête, au niveau du torse, dans les parties intimes », relate le journal, quelques jours après avoir été épinglé pour avoir offert des places à des fans de Marseille, dont il est originaire, pour le match entre Nice et l’OM. Quand l’attaquant nigérian, lui, avait été filmé par Ligue 1+ en train de rire avec Loïc Féry, son président quand il évoluait à Lorient.

Les joueurs visés, mais également les dirigeants, même si Haise a été acclamé. Si Fabrice Bocquet manquait à l’appel après avoir récupéré sa voiture directement à l’aéroport, le directeur sportif Florian Maurice aurait également essuyé des coups. « Ils se sont demandé comment c’était possible de ne pas être protégés face à une telle situation », explique le proche d’un joueur à L’Équipe. Le calme aurait été rétabli au bout d’une heure, avant un retour à l’entraînement prévu mercredi.

Une préparation idéale avant la réception d’Angers, en tout cas.

