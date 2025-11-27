Le désarroi du commentateur officiel de l’OGC Nice

Une année comme ça, ça va, mais alors deux…

Avant d’être encadrée au Musée national du sport de la ville, la série noire de l’OGC Nice fait de la peine à ses supporters. Avec 17 matchs sans succès, les Aiglons égalent la pire série d’un club français en Europe.

Les supporters niçois font donc de la peine. Sur X, plusieurs internautes ont republié un extrait de la chaîne Youtube du club. Constantin Djivas commentait le triste match, et n’en peut plus. « Mais c’est pas vrai… Mais c’est pas vrai. J’arrive plus… Mais C’EST PAS VRAIIIIIIII. » Avant d’enchaîner en répétant les Maï : « On a un sentiment de déjà-vu. […] Au bout de 19 secondes. C’est pas possible… » En seconde période, il a renchéri : « Être pas mal dans cette compétition ne suffit pas. » Aïe.

Franchement même si tu n’aimes pas Nice, le commentateur du live officiel sur la chaîne de #OGCN, j’ai sincèrement de la peine pour lui… #FCPOGCN #ButApres19Secondes pic.twitter.com/XvJTwHkbne — MPGLaurent (@MPGLaurent) November 27, 2025

La Fédération française de la lose ainsi que plusieurs petits malins ont trouvé une nouvelle occasion de se moquer des pauvres Niçois.

20 secondes de jeu et l'OGC Nice qui prend un pion. Comment être drôle quand ils le sont bien plus que nous ? — Fédé 🇫🇷 de la Lose (@FFLose) November 27, 2025

🚨NICE SE FAIT (ENCORE) GIFLER 🙅🏻‍♂️ PORTO 3 - 0 NICE 🛫 Les Aiglons décolleront à 22h00 (heure 🇵🇹) 🛬 Atterrissage à Nice à 01h00 👋 Bon retour @ogcnice pic.twitter.com/294jfwyKm8 — LIGUE 1 | ON AIR ✈️ (@JetsLigue1) November 27, 2025

Et si Jean-Pierre Rivère s’était engagé en politique pour supprimer les jeudis ?

Franck Haise a proposé à ses dirigeants de le virer