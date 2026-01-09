La filouterie d’un joueur de l’AC Milan pour faire rater un penalty à son adversaire

Il y a ceux qui les arrêtent et ceux qui les sabotent. Ce jeudi soir, alors que l’AC Milan venait de se voir siffler un penalty litigieux dans le temps additionnel face au Genoa, Strahinja Pavlović a profité d’un moment de flottement général – Mike Maignan occupé à plaider sa cause, l’arbitre ailleurs – pour s’avancer vers le point de penalty et le labourer allègrement.

Une technique bien connue sur les terrains

La technique s’est révélée efficace : quatre coups de pied du gauche, deux du droit et Nicolae Stanciu envoie sa frappe dans les tribunes. Milan reste sur un match nul, et Pavlović écope d’un carton jaune.

Ce geste, loin de faire exception (amenant parfois les équipes à protéger le tireur de penalty) rappelle celui de Kylian Mbappé, grattant discrètement le point blanc face à l’Ukraine en novembre dernier avec l’équipe de France. À l’époque, le capitaine des Bleus avait parlé de « geste de rat ».

Si certains s’en sortent sans encombres, d’autres n’ont pas cette chance. En 2015, Marwin Hitz avait miné le terrain du tireur Français Anthony Modeste qui avait glissé et raté sa frappe. En contrepartie, le jardinier de Cologne avait demandé au gardien suisse de régler une facture de 122,92 euros.

Tout se paye.