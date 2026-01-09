Le craquage de Mike Maignan contre l’arbitre de Milan-Genoa

Il n’y a pas que Gabriel Martinelli qui a perdu ses nerfs jeudi soir.

Accroché par le Genoa (1-1) lors de la 19e journée de Serie A, l’AC Milan se pensait hors d’atteinte jusqu’à un penalty sifflé en faveur des visiteurs. Si la brique signée Nicolae Stanciu s’est envolée dans les tribunes, le gardien milanais, Mike Maignan, a explosé au coup de sifflet final. En furie au moment de rejoindre les vestiaires, Maignan s’est lâché sur l’arbitre Maurizio Mariani, escorté par Adrien Rabiot. « Putain de ta mère, fils de pute », s’est-il exclamé pour finir la soirée sur une note cordiale.

🤬 | « FILS DE **** » Mike Maignan TRÈS REMONTÉ contre l'arbitre à la fin de Milan-Genoa !

Un nul frustrant

Il faut dire que Milan venait tout juste d’arracher l’égalisation à la 90e+2, grâce à une tête de Rafael Leão, après avoir été mené depuis la 28e minute sur un but de Lorenzo Colombo. Un nul frustrant, malgré une série toujours en cours de 17 matchs sans défaite.

Massimiliano Allegri a bien tenté de refroidir tout le monde après la rencontre sur DAZN : « Le positif, c’est qu’on n’a jamais baissé les bras, le moins positif, c’est qu’on manque parfois de maturité et cela nous coûte ce but et la victoire. On doit encore s’améliorer dans ce registre. »

Et surveiller son langage également.

