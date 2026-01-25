Milan s'en sort avec un point sur la pelouse de la Roma

AS Rome 1-1 AC Milan

Buts : Pellegrini (74e, SP) pour la Roma // De Winter (62e) pour le Milan

Dominé ce dimanche soir sur le terrain de l’AS Roma, l’AC Milan a réussi à accrocher un point (1-1), grâce notamment à un Mike Maignan héroïque. Les Rossoneri avaient même ouvert le score, à l’heure de jeu, avec une galette de Luka Modrić pour la tête de Koni De Winter (62e), avant de se faire rattraper par la patrouille, l’entrant Lorenzo Pellegrini égalisant sur penalty après une main de Davide Bartesaghi (74e).

Les Romains passent troisièmes en profitant de la défaite du Napoli au Juventus Stadium (3-0), mais manquent l’occasion de revenir à un point des Milanais, deuxièmes. Pendant ce temps-là, le leader intériste s’offre un matelas de cinq points, pépère.

