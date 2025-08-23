Serie A : le Milan commence mal, la Roma débute bien

Le début de saison de l’AC Milan est comme la fin du dernier exercice : poussif.

À San Siro, et avec une Curva Sud toujours en conflit avec les dirigeants, les Milanais se sont en effet inclinés face au promu Cremonese (1-2). Federico Baschirotto a ouvert le score pour les visiteurs d’une tête puissante – à l’image du joueur (28e), avant que Strahinja Pavlović n’égalise en fin de première période (45e+1). Mais le Milan n’a jamais su repasser devant et s’est fait cueillir par le magnifique ciseau d’un autre Federico, Bonazzoli (61e). Mike Maignan, Youssouf Fofana et Luka Modrić étaient titulaires. Les Rossoneri vont sérieusement devoir élever le niveau.

😍 | DÉJÀ L’UN DES BUTS DE L’ANNÉE POUR LA CREMONESE ! Une volée somptueuse de la part de Federico Bonazzoli ! Magnifique ! 💥⚡ Suivez @acmilan – @USCremonese en direct sur DAZN : https://t.co/3qIgJAOAMF pic.twitter.com/jvOfNWrAOG — DAZN France (@DAZN_FR) August 23, 2025

Car les rivaux ne vont pas faire de cadeaux, comme la Roma. À l’Olimpico, la Louve a mordu une seule fois pour battre Bologne (1-0). But de la recrue Wesley, arrivé en provenance de Flamengo cet été et auteur d’un petit ballon placé au sortir d’un cafouillage (53e). Emmanuel Koné a disputé l’ensemble de la partie. La Roma pourrait nourrir de belles ambitions.

Les résultats :

AC Milan 1-2 Cremonese

Buts : Pavlović (45e+1) pour les Rossoneri // Baschirotto (28e) et Bonazzoli (61e) pour Crémone

Roma 1-0 Bologne

But : Wesley (53e) pour la Louve

