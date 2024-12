Pronostic Milan Roma : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

La Roma sur une meilleure dynamique que le Milan ?

8e de Serie A, l’AC Milan est assez loin des places européennes, la faute à des résultats trop irréguliers. Les Rossoneri ont justement concédé une défaite sur la pelouse de l’Atalanta (2-1) et un nul décevant à la maison contre le Genoa (0-0) lors des derniers matchs, malgré des victoires étriquées obtenues sur l’Étoile rouge de Belgrade (2-1) en C1, et contre Vérone en championnat (0-1). Pour ne rien arranger, de nombreux absents sont à noter, notamment Okafor, Musah, Loftus Cheek ou encore Bennacer et avec une incertitude concernant Leão. Malgré tout, à la maison, on pourrait les voir marquer au moins une fois grâce à des éléments intéressants cette année, notamment Pulisic ou Morata.

Le début de saison était plus que moyen pour la Roma, mais cela s’est un peu arrangé sur les derniers matchs, notamment grâce à de larges succès obtenus contre Lecce, Braga, la Sampdoria et Parme sur différentes compétitions. Malgré une nouvelle erreur commise sur la pelouse de Côme, la Roma retrouve des sensations à l’image des joueurs qui devraient faire la différence dans ses rangs, à savoir Dybala et Dovbyk qui montent peu à peu en régime. Auteur d’un doublé et d’une passe lors du dernier match, l’Argentin et son attaquant de pointe Ukrainien, meilleur buteur de Liga l’an passé, pourraient aider la Roma à accrocher un résultat sur la pelouse du Milan pour continuer sur cette petite lancée.

