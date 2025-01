Higuain hésite entre Brest et le Real Madrid

Entre Brest et Madrid, son cœur balance.

La première phase de la Ligue des champions touche bientôt à sa fin mais mercredi, l’ultime journée sous forme de multiplex géant nous réserve encore son lot de surprises et de rebondissements dans des affiches de rêve. Et s’il y en a bien une qui nous fait rêver, c’est celle entre le Stade Brestois et le Real Madrid.

Une histoire de famille

Interrogé par Le Télégramme, Jorge Higuaín a donné son avis sur la rencontre entre ces deux clubs chers à son cœur. « Ce sont deux clubs que j’aime beaucoup. Je ne peux pas choisir, ça relève de la famille. Que le meilleur gagne », a dit simplement répondu alors qu’il lui était demandé de dire quel club il allait supporter. L’ancien défenseur central argentin passé par le club breton, alors nommé Brest Armorique, une seule saison en 1987-1988.

C’est là qu’est né son fils, un certain Gonzalo Higuaín. Retraité depuis octobre 2022, l’attaquant n’a pas joué en Ligue 1 mais il a porté les couleurs merengues du Real Madrid de 2006 à 2013. L’affiche de prestige entre Brest et les coéquipiers de Kylian Mbappé est donc chère au cœur de Jorge Higuaín. « Je suis très heureux. C’est devenu réalité. En étant une petite équipe, ils vont joueur la meilleure équipe du monde », s’est-il réjoui, impatient de regarder le match.

Gonzalo Higuaín, lui, jouera sûrement au padel mercredi soir.

Brest fait boire la tasse au Havre