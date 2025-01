Selon vous, le PSG n’est clairement pas le grand favori en Ligue des champions

La culture de l’instant n’a pas frappé.

Vainqueur avec la manière de Manchester City, le PSG a fait un grand pas vers une qualification en barrage de la Ligue des champions. De là à en faire le grand favori à la victoire finale ? Vous avez répondu « non » à une écrasante majorité de 87%. de quoi faire redescendre Nasser Al-Khelaïfi de son nuage. Et ce pour une raison toute simple, que nous livre mara donna des frissons : « Ils vont rencontrer Brest en barrages. Donc la réponse est non ». Fin du débat ?

Prophétie ou pandémie ?

Pas vraiment, car s’ils ne font pas de la bande de Luis Enrique les grands favoris pour soulever la coupe aux grandes oreilles, le 31 mai prochain à Munich, certains voient quelques motifs d’espoir. A l’image de Flav of Love, qui fait appel aux récits du Donjon de Naheulbeuk pour trouver des motifs d’espoir : « Uniquement si les conditions de la prophétie des tablettes de Skélos sont respectées. Donc il faudrait auparavant qu’un nain des forêts du nord unijambiste danse à la pleine lune au milieu des 12 statuettes de Gladeulfeurha enroulées dans du jambon. »

Guère plus réjouissant, Waz se souvient lui de la seule fois où le club de la capitale a pu rallier la finale, dans le contexte très particulier de l’été 2020. Est-ce que la rédaction de So Foot a des informations solides de la part de l’OMS pour avancer l’idée d’une pandémie mondiale très prochainement ? « Car si le format LDC se transforme en coupe de France, joué sur un seul et unique match, j’aurais pu répondre « Peut-être »… Mais en format aller/retour, restons sérieux et lucides… » Pas besoin d’en arriver là selon BenBecker11 : « J’ai voté non par pure provocation. Non seulement le PSG caracole en tête du classement, mais on parle là d’un monstre européen fort d’une grande expérience des finales européennes. Qu’est-ce qu’il faut de plus pour être favori ? » À moins que la réponse ne soit teintée d’un poil d’ironie ?

Plutôt Sporting ou Liverpool ?

« Après la « remontada » d’hier soir, voici donc venue l’enflammetada ! » Contre Pied nous invite ainsi à bien plus de prudence, d’autant que les prétendants à la victoire finale sont nombreux. Merci à crailoen de nous en dresser la liste, certes non exhaustive et contractuelle. « Non, évidemment, l’équipe n’est même pas sûre d’être qualifiée – même si elle est bien partie pour. Mais en dehors du fait que le Real semble être sorti de sa léthargie, que le Barça est imprévisible, et qu’il y ait encore trois équipes françaises devant Paris au classement, Liverpool marche sur l’eau. Ce sont eux les grands favoris. » Un parti-pris qui risque de ne pas plaire à Papy Milner, sorti de sa retraite des terrains pour nous livrer la vérité : « Pour sûr que le PSG a frappé un grand coup, mais il ne reste qu’outsider. Le grand favori est sans discussion possible le Sporting », qui avait écrasé l’ogre mancunien par 4 buts à 1. C’est fou la différence qu’un but encaissé peut faire.

Il y a ceux qui se risquent à faire des pronostics dès le mois de janvier, et puis il y a V. Mistelroum et boules de gomme. « Je pense que s’ils réussissent à se qualifier pour les barrages, ils feront en effet partie des 24 grands favoris pour remporter la Ligue des Champions. Je ne me mouillerai pas plus », nous lâche ce fin connaisseur des printemps enfiévrés que sait nous offrir la plus belle des compétitions européennes. Et si une nouvelle surprise nous attendait ? On ne remercie pas Mara à Canards de nous avoir spoilé : « Le favori absolu c’est la Juve car ils ont recruté RKM ».

