Paris et Kvaratskhelia butent encore sur Reims

PSG 1-1 Reims

Buts : Dembélé (48e) pour les Rouge et Bleu // Nakamura (56e) pour les Champenois

Pour la première de Khvicha Kvaratskhelia, titulaire, le leader du championnat s’est présenté remanié contre Reims, et ça n’a pas payé. Avec un gros turnover, les Parisiens ont concédé le match nul face à Reims (1-1), contre une équipe qui leur avait déjà fait perdre leurs premiers points en début de saison. Ousmane Dembélé et Keito Nakamura, comme au match aller, auront été les seuls buteurs d’une rencontre marquée par beaucoup de déchet technique. Sans victoire en championnat depuis le 10 novembre, les hommes de Luka Elsner relèvent un peu la tête à la douzième place et n’ont plus perdu au Parc depuis 3 rencontres, alors que Paris est toujours solide leader. Auteur d’une passe décisive, Kvaratskhelia a vécu des débuts contrastés.

15 minutes et puis c’est tout

Placé dans l’entrejeu, Désiré Doué veut montrer d’entrée qu’il peut être une solution pour le PSG dans un rôle de meneur assez libre pour faire le lien entre le milieu et l’attaque. Si Paris semble rouillé en début de rencontre, ce n’est pas faute d’essayer pour l’ancien Rennais. Il faut d’ailleurs attendre la 14e minute pour voir le premier tir du match et un raid solitaire d’Ousmane Dembélé, mis en échec par Yehvann Diouf (14e). D’abord hésitant dans ses relances jeu au pied, le portier rémois s’est vite remis la tête à l’endroit pour garder les siens dans le match. Car après 20 minutes d’un certain mutisme, Paris s’est réveillé. Jouant beaucoup vers Khvicha Kvaratskhelia, les Rouge et Bleu multiplient les occasions, alors que Doué et Dembélé commencent à se trouver de plus en plus régulièrement.

Le @StadeDeReims (3 nuls) devient le 1er club à enchainer 3 rencontres consécutives sans la moindre défaite contre le @PSG_inside au Parc des Princes en @Ligue1 depuis les @girondins de août 2010 à août 2012 (3- 1 victoire, 2 nuls). #PSGSDR — Stats Foot (@Statsdufoot) January 25, 2025

Ce même Doué (22e) et Lee (36e) manquent toutefois de précision et de gouache, alors que Gonçalo Ramos (26e et 28e) se loupe ou trouve le poteau après une grosse parade de Diouf (28e). Si Reims souffre et passe ses 45 premières minutes recroquevillé devant son but (25% de possession), Keito Nakamura se procure paradoxalement deux grosses situations au plus fort de la domination parisienne, mais trouve un Gianluigi Donnarumma, capitaine, inspiré sur sa route (29e et 30e). De son côté, « Kvara » est à l’image de son équipe. D’abord appliqué et très volontaire dans les combinaisons dans les petits espaces, il tombe vite dans l’individualisme qui frappe tout le collectif du leader. Le Géorgien a envie de prouver, mais on sent qu’il manque encore d’un poil de confiance et quand il le fait, ça ne donne pas grand-chose. Résultat, Paris construit et contre-attaque bien, mais Paris gâche surtout énormément dans les 30 derniers mètres, entre mauvais choix et gestes mal ajustés et rejoint la pause à 0-0.

Paris fébrile, Reims en profite

Le retour des vestiaires est d’un tout autre acabit, et d’emblée, les Parisiens passent la seconde. Dembélé chauffe les gants de Diouf (47e), et dans la foulée, Kvaratskhelia montre ce pour quoi il a été recruté. Percutant depuis son aile gauche, il trouve un relais avec Doué avant de servir Dembélé qui marque, aidé par Cédric Kipré qui dévie sa frappe (1-0, 48e). Déjà décisif, le Géorgien n’a pas vraiment le temps de célébrer, puisque Reims repart revigoré de ce coup de massue. Junya Ito place une tête dangereuse (52e), avant que les Champenois ne se décident à piquer en contre-attaque. Diouf, à la parade devant Kvaratskhelia (55e), joue vite le coup, et les attaquants rémois font le reste. Lancé en profondeur, Ito sert Marshall Munesti, seul dans la surface avant que ce dernier ne remette magnifiquement en point d’appui à Nakamura, qui finit en ajustant Donnarumma, impuissant (1-1, 56e).

Ce but a le mérite de donner encore plus d’allant aux visiteurs et d’ouvrir le match. Malheureusement, le déchet technique observé en première période est toujours lattant. Luis Enrique et Luka Elsner ont beau coacher tôt dans le match, les intentions offensives des deux techniciens se fracassent sur la réalité d’une soirée qui va se jouer sur des coups d’éclat et pas beaucoup plus. Entré en jeu côté droit à la place de Dembélé, Bradley Barcola est dans la continuité de la première heure de jeu et manque de tranchant dans ses choix, alors que Reims fait passer quelques frissons dans la défense parisienne. Sorti à une dizaine de minutes de la fin du match, Kvaratskhelia, auteur d’une deuxième période poussive, mais aussi de jolis gestes, comme un grand pont au milieu de terrain, assiste impuissant au dernier baroud d’honneur des siens, incapables de marquer, malgré une belle tentative de Nuno Mendes (86e). Première contrastée donc pour le Géorgien, qui célébrera certainement plus ce soir la défaite de la Juve contre le Napoli, qui permet au PSG d’être le dernier club invaincu des cinq grands championnats européens. Paris loupe un cinquième succès consécutif en championnat et se tourne désormais vers Stuttgart.

PSG (4-3-3) : Donnarumma – Zaïre-Emery, Beraldo, Hernandez (Pacho, 60e), Mendes – Doué, Ruiz, Lee (Vitinha, 60e) – Dembélé (Barcola, 60e), Ramos (Mayulu, 72e), Kvaratskhelia (Asensio, 83e). Entraîneur : Luis Enrique.

Reims (3-4-3) : Diouf – Buta, Kipré, Akieme – Atangana, Teuma (Salama, 64e), Munetsi, Patrick (Sangui, 68e) – Ito (Hiroki, 90e), Nakamura, Diakité (Diakhon, 64e). Entraîneur : Luka Elsner.

