Paris lâche ses premiers points à Reims

Reims 1-1 PSG

Buts : Nakamura (9e) pour les Champenois // Dembélé (69e) pour les Parisiens

Ça y est, Paris a lâché ses premiers points de la saison. Tenu en échec par un Stade de Reims qui a l’habitude de poser des problèmes à la formation parisienne, le champion de France conclut une semaine pleine de questions sur une contre-performance. Pour les Rémois, ce nul est le fruit d’un abattage collectif impressionnant face auquel le leader s’est longtemps montré sans solution. Au coup d’envoi, Luis Enrique avait pourtant décidé d’utiliser pour la première fois son nouveau joyau, Désiré Doué, dans la peau d’un titulaire. Aligné dans l’axe, l’ancien Rennais a finalement beaucoup permuté sur le front de l’attaque pour se montrer sous un meilleur jour. Intéressant et percutant, tout en touchant beaucoup de ballons dans la surface adverse, il est sorti peu après l’heure de jeu, touché à la cheville qui plus est, avec une petite frappe à son actif, repoussée par Diouf. L’infirmerie s’est peut-être bien remplie, alors que Vitinha est lui aussi sorti en boitillant à 20 minutes de la fin.

Junya(l) Ito

Si, sur le papier, Paris était aligné en 4-3-3, les Parisiens ont plutôt évolué dans une sorte de 3-4-3 avec Warren Zaïre Emery au milieu. Alors qu’on imaginait les leaders en grande maîtrise et étouffant de surnombre au cœur du jeu, ils ont plutôt été asphyxiés par un Stade de Reims parfaitement en place, prêt à laisser le ballon aux hommes de Luis Enrique avant de jaillir en bloc, collectivement, dans le sillage du capitaine Agbadou en très grande forme, sans avoir peur de se lancer dans quelques séquences de conservation pour autant.

😮‍💨 | Keito Nakamura surprend d’entrée le Paris SG ! 🇯🇵⚔️ #SDRPSG pic.twitter.com/6KNx1iBdjh — DAZN France (@DAZN_FR) September 21, 2024

C’est d’ailleurs sur une action de la sorte que Reims s’est parfaitement projeté pour ouvrir le score. Oumar Diakité, du rond central, a décalé Junya Ito sur le côté droit. Ce dernier a centré fort dans la surface et, par le concours, d’un Marquinhos un peu déboussolé par un petit cafouillage, a trouvé Keito Nakamura pour l’ouverture du score (1-0, 9e).

Si à Delaune, c’est la qualité tactique de la performance rémoise qui fait sensation, celui qui fait lever les foules s’appelle toutefois Junya Ito. L’attaquant de 31 ans est dans tous les bons coups et provoque énormément. Capable de remonter le ballon sur une trentaine de mètres et de pousser les Parisiens à la faute, il a fait vivre un petit calvaire à Lucas Beraldo, victime d’un petit pont notamment. À la pause, Reims est devant, et l’ailier japonais est donc logiquement le Rémois qui a le plus touché le ballon (29) et réussi le plus de passes (21) et il a alors une bonne tête d’homme du match, quand seul Lee Kang-in a vraiment provoqué des sueurs froides aux locaux (20e) pour un PSG qui peine à se procurer des occasions franches.

Ousmane de Paname

Au retour des vestiaires, si Paris commence logiquement à faire le siège de la surface rémoise, il ne le fait pas aussi bien que d’habitude et, surtout, se laisse prendre de vitesse sur quelques contre-attaques rémoises, où l’on retrouve évidemment Ito. Mais là où Reims peut jouer son va-tout, c’est sur les coups de pied arrêtés. Si les nombreux corners ne donnent rien, Emmanuel Agbadou fait passer un frisson dans tout le stade Delaune avec une frappe hyper sèche sur coup franc à la 60e minute. Sauf que Paris pousse de plus en plus et que Barcola n’est pas passé loin d’égaliser de la tête sur un délice de centre de Lee Kang-in (54e). Mais la sortie prématurée de Désiré Doué a un tout autre effet sur le match, puisqu’elle provoque l’entrée en jeu d’Ousmane Dembélé, au repos au coup d’envoi. À peine entré en jeu, le numéro 10 parisien fait la différence, en finisseur, après un bon centre de João Neves, encore passeur décisif (1-1, 69e). Paradoxalement, c’est sans provocation, dribbles ou percussion qu’il a vite effacé sa prestation dramatique face au but contre Gérone.

⏰ | Ousmane Dembélé Time ! Il rentre, il marque : efficace. 🫡 🦊 #SDRPSG pic.twitter.com/EXFmBentDf — DAZN France (@DAZN_FR) September 21, 2024

Le moustique du PSG est en confiance et ça se voit. D’une tête d’avant-centre, il loupe de peu le cadre (82e) et donne l’occasion de donner un nouveau souffle au PSG. Sauf que Paris n’est définitivement pas dans un grand soir et que Senny Mayulu est contré in extremis par Thibault De Smet dans le temps additionnel. La dernière occasion du match est même pour Reims, tout proche de réaliser le hold-up parfait sur un contre éclair, où Amine Salama a trop tardé à servir Nhoa Sangui, qui manque finalement le cadre au bout d’une longue course. Le nul est donc logique, entre un Paris trop poussif et peu inspiré, et un Reims conquérant en première période avant de développer son plan de jeu. Le PSG peut être rejoint en tête du championnat par l’OM dès dimanche et boucle une semaine peu convaincante, alors que pour les locaux, ce nul leur confère provisoirement la cinquième place, un point derrière Lens.

Reims (4-3-3) : Diouf – Buta, Kipre, Agbadou, Akieme – Atangana (Teuma, 77e), Fofana (Sangui, 67e), Munetsi – Ito, Diakité (Khadra, 78e, puis De Smet, 88e) Nakamura (Salama, 78e). Entraîneur : Luka Elsner.

PSG (4-3-3) : Safonov – Zaïme-Emery, Marquinhos, Pacho, Beraldo (Mendes, 83e) – Lee (Mayulu, 83e), Vitinha (Ruiz, 70e), Neves – Kolo Muani, Doué (Dembélé, 65e), Barcola. Entraîneur : Luis Enrique.

