Kvara revient sur son premier match avec Paris

Kvara aurait espéré un dénouement heureux pour sa première sous le maillot parisien.

Contraint au nul par un Stade de Reims accrocheur au Parc des Princes ce samedi soir, le PSG n’a donc pas célébré par une victoire les débuts de sa star géorgienne Khvicha Kvaratskhelia. Si l’ancien Napolitain s’est signalé en délivrant la passe décisive à Ousmane Dembélé sur l’ouverture du score parisienne, Kvara n’était forcément pas totalement satisfait après le match au moment de rencontrer la presse française pour la première fois : « Je suis vraiment content et fier d’avoir fait une passe décisive à ce moment-là. Je suis juste un peu déçu parce qu’on aurait dû gagner aujourd’hui, c’étaient mes débuts ici. Mais on va travailler plus dur et ça va arriver. […] Je n’avais pas joué depuis un mois. Je pense que c’est pourquoi c’était un peu difficile pour moi, mais l’entraîneur et les membres du staff vont me faire travailler plus dur pour que je retrouve une forme optimale. Je vais continuer à travailler pour être en pleine forme. »

Qui vivra Kvara.

Paris et Kvaratskhelia butent encore sur Reims