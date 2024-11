Le PSG penserait à casser le prêt de Gabriel Moscardo

Moscardo moins chaud.

En le prêtant à Reims, en août, le PSG ne s’attendait pas à ce qu’un tel sort soit réservé à Gabriel Moscardo. Arrivé des Corinthians cet été après un premier prêt de six mois dans son club formateur, le jeune Brésilien a été cédé au club champenois dans la foulée pour glaner du temps de jeu en France et y découvrir un football différent.

Pas une minute disputée

Oui mais voilà, les choses ne se passent pas vraiment comme prévu. En deux mois et demi, le milieu de terrain de 19 ans n’a pas joué la moindre minute sous les ordres de Luka Elsner. Mi-octobre, le technicien champenois déclarait pourtant : « Moscardo sera de retour dans le groupe, et on va dire en état d’être compétitif. Sur quel temps de jeu ? C’est encore à déterminer. Probablement pas sur des temps très longs, mais il est là et se sent bien. »

Depuis, rien de nouveau sous le soleil, et ce jeudi, L’Équipe indique que le PSG songe sérieusement à casser le prêt de son jeune joueur avant de la prêter dans un autre club.

Et un joueur gratos pour Montpellier, un.

