Le PSG prête un de ses dix milieux de terrain à Reims

Arrangements entre le Qatar et les clubs français en galère, épisode 1.

Le PSG et Reims ont annoncé ce mardi le prêt de son jeune milieu de terrain Gabriel Moscardo à Reims. L’international brésilien U23, qui va avoir 19 ans cette année, rejoint le club rémois pour une saison, sans option d’achat.

Le milieu défensif a signé avec le champion de France en janvier avant d’être prêté dans la foulée à son club formateur du SC Corinthians. Mais six mois après son recrutement, le milieu du PSG reste très dense avec des concurrents comme João Neves, Danilo, Vitinha, Warren Zaïre-Emery, Manuel Ugarte, Fabian Ruiz, voire Carlos Soler et Lee Kang-in, en plus du jeune Ayman Kari. À Reims, il remplace numériquement l’international marocain Amir Richardson, parti à la Fiorentina.

Aujourd’hui, un 𝗻𝗼𝘂𝘃𝗲𝗹 𝗮𝗻𝗴𝗲 déploie ses ailes dans la 𝘊𝘪𝘵𝘦́ 𝘥𝘦𝘴 𝘚𝘢𝘤𝘳𝘦𝘴 🪽 pic.twitter.com/vkSgb0ZEYh — Stade de Reims (@StadeDeReims) August 21, 2024

Prêt pour le Moscardo Show ?

