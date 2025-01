365 fans ont sauté sur l'offre proposée par le PSG pour se rendre à Doha

Oui, ça peut être moins cher d’aller à Doha plutôt qu’au Parc des Princes.

Ils sont 365 supporters parisiens à avoir sauté sur l’offre proposée par le PSG en décembre pour assister au Trophée des champions contre Monaco, à Doha. Un package à 100 euros seulement (oui, oui) pour une escapade au Qatar : vols, hôtel, repas, visites touristiques et bien sûr, une place pour se rendre au stade 974 où se déroulera la rencontre.

RMC Sport s’est entretenu avec Maxime, 35 ans, fan du PSG basé à Rouen, qui n’a pas hésité longtemps : « J’ai dit oui, pour 100 euros, j’y vais. » Une décision rapide, tout comme le séjour : départ samedi à l’aube, retour dimanche soir. Deux jours pour un aller-retour à 6000 kilomètres… Et le climat ? 20 degrés, parfait pour oublier la grisaille normande.

Le CUP boycotte le Trophée des champions

Le Collectif Ultras Paris boycotte l’événement, déclarant que le mouvement « ne peut cautionner cette compétition qui se jouera à l’autre bout du monde alors que plusieurs villes françaises auraient pu accueillir cet évènement ». Traduction : encore une idée géniale pour vendre du football dans un stade qui sera rempli à 90% par des locaux probablement plus intéressés par le buffet que par le match. Et surtout encore une idée géniale pour vendre le Qatar, pays en chantier abolissant les droits humains et détruisant la planète.

Malgré ce chaos organisationnel — report du match, changements de lieu et grogne des fans —, certains y voient une aubaine. « On critique souvent le PSG pour ses prix, mais là, ils ont fait un effort », concède Maxime, sans perdre son sens pratique : « 100 euros, c’est moins cher qu’un week-end à Deauville ! »

À choisir, on aurait encore préféré prendre le train pour se balader sur les plages normandes, tiens.

