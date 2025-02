On a eu des nouvelles de la psychose du PSG

« Cher PSG,

Je t’ai un peu délaissé ces derniers temps. D’habitude, nous partageons nos meilleurs moments au mois de février, quand tout le monde ne parle que de moi, d’étoiles et de trucs qui brillent. Pas cette année. Promis, je vais tout te raconter depuis mai. Il faut dire que la dernière fois, j’ai mis le paquet à Dortmund. C’est pour ça que je me suis permis un petit pas de côté en septembre et octobre, pour accompagner Kylian à Madrid. On était au soleil, ça m’a fait du bien de le retrouver.

En parlant de crack, la semaine dernière, j’ai envoyé un message à Neymar pour son anniversaire sur son numéro saoudien. Je n’ai pas eu de réponse. Il doit être en soirée. Quel coquin ! J’ai aussi gardé de bons liens avec Marco Verratti. J’ai appris qu’il revenait de temps en temps à Paris. Depuis Doha, il n’est pas loin. Il partage les frais avec Julian Draxler, Christophe Galtier et Abdou Diallo. Tu le sais, c’est difficile d’oublier les gens auxquels tu t’es attaché. Je correspond toujours avec Mauro Icardi, Jesé, Layvin Kurzawa. Après tout ce qu’on a vécu ensemble, c’est trop compliqué de couper les ponts.

Vitinha, João et Ousmane t’ont bien aidé à changer d’air. Ils ont l’air heureux. Avec eux, j’ai l’impression que tu te sens mieux. Pas d’embrouilles. D’ailleurs, tu m’as pas encore appelée. Juste avant la Saint-Valentin, on part toujours en vacances tous les deux. Munich, Madrid, Manchester, Barcelone… Que de souvenirs ! Nous avions fait des superbes rencontres : Demba Ba, David Luiz, Marcus Rashford, le 3-5-2 de Laurent Blanc ou Sergi Roberto. Marquinhos me faisait marrer tous les ans.

Bon, il faut dire que le programme qu’on t’a réservé ce mois-ci, c’est du gâteau. Sans Warren, je t’ai vu t’éclater en Bretagne. 3-0 à cette période de l’année, ça a dû t’apaiser. Surtout avec cet Ousmane. L’année dernière, il avait peur de marquer. Il a l’air super drôle à parier des Rolex contre des buts. Avec Luis, tu avances. Il faut que je te le l’avoue, Pep est mon nouveau copain. Comme Luis, il vient de Barcelone. Il m’embête souvent, il est possible qu’on ne passe pas la Saint-Valentin tous les deux. Comme Luis, il me parle de possession, de triangles, de jouer à n’importe quel poste. Il veut gagner la Ligue des champions. C’était mon idée fixe, tu te rappelles ? On avait parlé de ton complexe d’infériorité, de ton envie de vivre avec les grandes personnes de Madrid, de Munich, de Barcelone, celles qui sont bien entre elles. Ça m’a presque fait un petit pincement au cœur, en janvier, quand vous vous êtes affrontés. Pour moi, c’était comme devoir choisir entre papa ou maman.

J’ai appris que tu avais prévu d’aller bientôt à Liverpool ou Barcelone. J’ai déjà hâte de te voir voyager. Je me pose quand même des questions : en es-tu capable ? Je ne sais pas comment tu vas réagir. J’ai fait un rêve cette nuit. J’ai pensé à toi la semaine prochaine, quand Brest viendra te voir. J’ai imaginé Ludovic Ajorque marquer le but du 4-0 contre toi, qu’Ousmane ou que Vitinha se blessent. Une remontada arrive vite, encore plus après avoir marqué trois buts à l’aller… Les fantômes sont toujours là, tu as appris à vivre avec. C’est comme une colocation que tu es obligé de faire. Tu n’as pas envie, mais tu n’as pas le choix. Ça te bouffe, c’est plus fort que toi. C’est moi, ta pulsion d’échec.

J’espère avoir à t’écrire début mars. Je serai à Liverpool ou Barcelone.

Je ne t’oublie pas,

Ta tendre psychose. »

Pour Éric Roy, une remontada « s’apparente à une mission impossible »