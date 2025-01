Ousmane Dembélé, enfin à l'heure

Le soleil commence à percer à travers les nuages. Ils étaient nombreux à s’être amassés au-dessus d’Ousmane Dembélé cet automne. En pleine grisaille, l’attaquant du Paris Saint-Germain a passé plus de 300 minutes sans marquer. Le vase a débordé avec son carton rouge largement évitable contre le Bayern. L’épisode lui avait valu d’être mis au piquet par Luis Enrique. Après un tour sur le banc des remplaçants, le Normand est cependant reparti de l’avant. Au bon moment.

Top Scoreur

Les statistiques sont frappantes : réintégré dans le onze de départ contre Lyon le 15 décembre, Dembélé a planté six fois sur ses cinq derniers matchs. Son inefficacité lui a suffisamment été reprochée pour que ses progrès soient soulignés et applaudis. D’autant que le champion du monde 2018 a laissé admirer une belle panoplie. Face à l’OL, un tir croisé du gauche pour ouvrir le score et deux vraies balles de but données à Kang-in Lee et Bradley Barcola (non converties). Au stade Louis-II, un but de renard des surfaces, puis un doublé grâce à un appel en profondeur, magnifié par un ballon piqué au-dessus de Philipp Köhn. Au Qatar après les fêtes, un plat du pied au deuxième poteau pour crucifier Monaco à nouveau le 5 janvier et ramener le Trophée des champions dans la capitale. Et dimanche soir, une incursion « à la Robben » conclue par un frappe pied gauche aux 16 mètres, doublée d’un penalty plein de sang froid.

✌️ | Le double d’Ousmane Dembélé vu du terrain ! 💥🤩 #PSGASSE pic.twitter.com/YhAOKSmnFb — DAZN France (@DAZN_FR) January 12, 2025

Un rendement enfin à la hauteur des attentes placées en lui et des responsabilités qui lui incombent depuis le départ de Kylian Mbappé. Avec 10 buts en 16 matchs de Ligue 1, Dembouz assume son statut de leader de l’attaque parisienne et se place là où personne ne l’avait imaginé : dans la course au titre de meilleur buteur du championnat. Mason Greenwood et Jonathan David n’ont plus qu’une longueur d’avance sur la fusée parisienne. Dembélé flanqué du badge de « Top Scoreur », ça ressemblait à une vanne, mais la réalité pourrait vite rattraper la fiction. Tant mieux pour le PSG, moins pour ses potes, qui ont misé des Patek et des Rolex sur le nombre de buts de l’attaquant.

Work in progress

Un retour en grâce qui nourrit les interrogations. Pourquoi ? Comment ? Factuellement, Dembélé marche sur l’eau depuis que Luis Enrique l’a envoyé sur le banc contre Nantes et Auxerre. Mais l’international français n’a pas d’explication à donner : pour lui, rien n’a changé. « Ce n’est pas un nouveau Ousmane Dembélé du tout, a-t-il balayé au micro de DAZN dimanche. J’ai toujours été comme ça. Maintenant que ça rentre, c’est bien. On va essayer de continuer comme ça. » Le contraste statistique avec la saison précédente est d’ores et déjà spectaculaire : onze buts en 22 matchs depuis le mois d’août… contre six en 42 apparitions en 2023-2024. « Cette saison, on fait beaucoup d’exercices de finition et (Luis Enrique) me dit toujours de prendre ma chance », confiait-il quelques mois plus tôt. Le travail commence visiblement à porter ses fruits.

La version de Dembélé était très bonne l’année dernière, elle est meilleure cette année et on travaille pour qu’elle le soit encore plus. Luis Enrique

« Ousmane est comme la saison dernière, peut-être un peu plus efficace au niveau de la finition, commentait son coach en septembre. La version de Dembélé était très bonne l’année dernière, elle est meilleure cette année et on travaille pour qu’elle le soit encore plus. » Il reste encore de la marge, évidemment, et une régularité à acquérir pour dissiper tous les doutes au moment où le le PSG pourrait lui mettre Khvicha Kvaratskhelia dans les pattes. Dimanche soir, Dembélé n’a cadré que deux frappes sur huit et a perdu vingt ballons, ce qui se voit immédiatement quand l’efficacité n’est pas au rendez-vous. La confirmation sera attendue sur la scène de la Ligue des champions, contre Manchester City et Stuttgart. Là où le PSG jouera sa peau, et là où Dembélé pourra s’affirmer – ou non – comme l’un des 5 meilleurs joueurs du monde à son poste.

