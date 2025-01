Le président de la DNCG soupçonné de supporter le PSG

Merci Textor…

La relation entre John Textor, président de l’Olympique lyonnais, et la DNCG s’est envenimée ce mardi. En effet, l’Américain a accusé le gendarme financier du football français de partialité dans le traitement du dossier lyonnais, invoquant un acharnement sur l’OL et une coalition entre la DNCG et la Ligue. Et qui dit Ligue, dit Vincent Labrune que Textor a qualifié de « toutou » de Nasser al-Khelaïfi sur les ondes de RMC. Face à ces attaques diverses, la DNCG et son président Jean-Marc Mickeler ont donc rétorqué, invitant John Textor a s’occuper des finances de son club afin de lui éviter une rétrogradation. De quoi agiter les réseaux sociaux, dont une partie a tenu à rappeler que Mickeler est lui-même supporter du Paris Saint-Germain.

Le #PSG champion d'automne, je me sens plus jeune de 15ans. Spéciale dédicace à mes amis #lyonnais — Jean-Marc Mickeler (@Mickeler) December 22, 2011

Via des publications sur X datant de dix ans, les internautes ont ainsi fait remonter des messages de soutien au PSG signés Mickeler. Tout cela afin donc de justifier ce manque d’impartialité dans la gestion du dossier OL à la DNCG.

Pour rappel, à toute fin utile : l’acharnement sur les réseaux sociaux n’a rien de vraiment drôle.

