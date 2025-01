Le jour où le Stade rennais a piqué l'hôtel du PSG

Plus malinx que le lynx.

Dans le premier épisode de l’année 2025 du podcast Alternative Football, Christophe Chenut tente de répondre à une question : à quoi servent les administrateurs dans les clubs de foot ? L’ancien directeur général de L’Équipe connaît très bien le sujet pour l’avoir été dans plusieurs clubs de l’Hexagone, après son aventure comme président du Stade de Reims, comme le PSG, Evian Thonon Gaillard, le Stade rennais ou encore le LOSC, où il est actuellement.

Un mauvais tour au PSG le mardi soir à 23 heures

Au cours de cet échange, il livre notamment une anecdote remontant à 2019, à l’époque où il siégeait au conseil d’administration du club breton, dont son grand ami Olivier Létang était le président délégué. « Lorsqu’on est à Rennes, l’année où on gagne la Coupe de France, on se qualifie en finale en gagnant à Lyon le mardi soir. La deuxième demie est le mercredi, entre Nantes et le PSG, et il y a de fortes chances pour que Paris soit notre adversaire », commence-t-il.

Jusque-là, rien de bien surprenant. Christophe Chenut revient alors sur le choix de l’établissement où descendre le jour de la finale, en expliquant qu’il n’avait rien d’anodin : « Olivier (Létang) a été pendant cinq ans au PSG, ils ont fait X finales de Coupe de France et de Coupe de la Ligue et à chaque fois, Paris réserve le même hôtel, à Enghien. Le mardi soir, à 23h00, à la fin du match contre Lyon, il réserve l’hôtel pour Rennes. Ça a l’air con, mais derrière tu dis aux joueurs : vous êtes dans l’hôtel des vainqueurs. Tu bastonnes là-dessus et les Parisiens n’ont pas leurs repères. Tous les détails comptent. » La suite, tout le monde la connaît.

Les Rennais savent quel hôtel réserver quand il faudra se déplacer à Paris pour affronter le PFC en barrage en mai prochain.

