Textor – Al-Khelaïfi, le meilleur clash depuis Booba-Kaaris ?

John Textor, le PSG, la LFP. Le premier a bien égratigné les deux autres sur RMC ce lundi, affirmant, entre autres, que Vincent Labrune était le « toutou » de Nasser al-Khelaïfi. Le PSG n’a que très peu apprécié la déclaration : « Dommage que la classe et l’élégance ne s’achètent pas, car ça aurait permis d’éviter à M. Textor de se ridiculiser à travers ses outrances grossières et mensongères à l’encontre de notre président, notre institution et nos fans. Qu’il revienne sur Terre, et en France aussi, pour mieux appréhender cette Ligue 1 que nous aimons tant. »

La LFP s’est elle aussi fendue d’une réponse : « La Ligue de football professionnel (LFP) exprime sa surprise face aux récentes déclarations de John Textor, président de l’Olympique lyonnais. Sur le fond, plusieurs incompréhensions apparaissent de manière manifeste :

– La DNCG est une institution indépendante, dont les décisions et le fonctionnement reposent sur des principes d’autonomie et de transparence. – La réunion mentionnée, à laquelle John Textor a pris part, était une réunion du collège Ligue 1 présidée par Jean-Pierre Caillot et non un conseil d’administration. Les échanges et débats y sont dirigés par Jean-Pierre Caillot et non par Vincent Labrune.

Sur la forme, la LFP s’étonne également de la nature des propos tenus, d’autant que Vincent Labrune et John Textor ont eu un échange très cordial cet après-midi. Ils sont d’ailleurs convenus de poursuivre leurs discussions mercredi prochain. »

Attal-Macron à côté, c’est du pipi de chat.

Textor : « Je ne vendrai personne au PSG »