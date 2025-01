Textor voudrait céder les installations de l'académie de l'OL aux féminines

À l’OL, Eagle veut rapprocher les jeunes des pros.

La métamorphose de l’OL version USA se poursuit dans le Rhône. Désireux de centraliser toutes ses activités économiques autour du foot masculin, John Textor souhaite y incorporer une dimension géographique. Selon L’Équipe, le patron de l’OL songe à céder le bail et les locaux de son académie (basée à Meyzieu, à quatre kilomètres du Groupama Stadium) à sa section féminine, elle-même vendue l’année dernière à la femme d’affaires américaine Michele Kang. Une offre à considérer pour l’OL féminin, qui aurait dans ce cas tout le luxe de construire son stade d’au moins 15 000 places, que la milliardaire souhaiterait voir sortir de terre.

Vers une expansion du Training Center de Décines ?

Situé au pied du Parc OL, le centre d’entraînement des Gones, qui accueille les pros masculins et féminins, pourrait regrouper les activités du centre de formation masculin. John Textor souhaiterait créer plus de proximité entre les pros et les rejetons de l’académie, pour « voir les modèles qu’ils rêvent de devenir au quotidien », explique l’OL à nos confrères. En ce sens, de nouvelles installations pourraient être construites à Décines et le centre actuel pourrait être étendu.

Fini les écoles mixtes.

Textor : « Je ne vendrai personne au PSG »