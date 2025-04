Aston Villa - PSG : prends ton ticket boisson pour la soirée So Foot !

6 jours seulement. C’est le temps qui sépare le match aller du quart de finale retour entre le Paris SG et Aston Villa pour une place dans le dernier carré de la Ligue des champions. Et après la très maîtrisée et aboutie première manche (3-1à, peu dire que les Parisiens seront attendus à Villa Park par les ouailles d’Unai Emery et leurs supporters.

Mais si tout le monde s’accorde pour dire que ce PSG a changé, et que très faibles sont les probabilités de ne pas les voir passer, une question demeurera toujours : le fantôme de la remontada peut-il ressurgir ?

Après une chaude première au discobar Le Sacré, en plein cœur de Paris, on vous propose de venir découvrir la réponse avec nous lors d’une de nos traditionnelles soirées LDC sur la péniche Le Mazette, amarrée sur la Seine entre la gare de Lyon et la gare d’Austerlitz, en profitant d’un succulent coucher de soleil.

Faut-il rappeler le principe de nos soirées devenues classiques depuis 2019 ? Une projection de match façon 2 salles 2 ambiances.

– une partie bar plus « tribune latérale » avec tables et chaises, quiz foot (cadeaux maison pour les bonnes réponses) et chants.

– une partie discothèque plus « virage » avec des bancs, stroboscope aux couleurs du PSG sur chaque but, reprise des meilleurs chants des supporters dans les enceintes, cadeau pour le supporter le mieux sapé aux couleurs parisiennes, quiz culture PSG et autres surprises.

Le billet de réservation à 5 euros (+1,99 d’annulation) comprend 1 consommation au bar (pinte de pils / verre de vin / soft).

Alors ne tardez pas à prendre votre billet via ce lien, on va jouer, crier, chanter, sauter, supporter comme jamais et… le nombre de places est limité.

Important :

Nourriture et boissons en vente sur place.

Programme :

► 19h : ouverture des portes, projection du match FC Barcelone – Paris SG 2024 ► 20h : avant-match Aston Villa – PSG par la rédaction de So Foot, avec un grand quiz public, chants, surprises et des cadeaux à gagner… ► 20h50 : prise d’antenne et diffusion du match sur quatre ou cinq grands écrans. ► 21h45 : charade de la mi-temps. ► 23h55 : couvre-feu.

RDV mardi prochain !

La rédac

