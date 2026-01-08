Estelle Cascarino rejoint un club anglais

Estelle Cascarino traverse la Manche. À 28 ans, la défenseuse internationale française quitte provisoirement la Juventus pour rejoindre West Ham, sous la forme d’un prêt de six mois. Après Lyon, le PSG, Manchester United et Turin, la voilà de retour en Angleterre pour un gros chantier.

Opération pompier de service

Onzième de WSL sur douze, West Ham traverse une saison galère : une seule victoire en onze journées, huit défaites pour 24 buts encaissés et la pire défense du championnat. Pas de quoi décourager la sœur jumelle de Delphine, consciente du contexte et ferme sur ses ambitions : « Je sais que West Ham est une grande institution, un grand club en Angleterre, et le projet est vraiment passionnant. Je suis là pour apporter mon leadership et mon expérience afin d’aider l’équipe », a-t-elle déclaré à la chaîne de son nouveau club.

Aimer les challenges, c’est de famille.

