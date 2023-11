403 jours après, Beth Mead marque à nouveau

Une longue attente.

403 jours après son dernier but, l’attaquante d’Arsenal Beth Mead a marqué ce dimanche lors de la victoire des Gunners contre West Ham (3-0) comptant pour la 8e journée de Women Super League. L’internationale anglaise avait été victime d’une rupture du ligament croisé antérieur le 22 novembre 2023 et avait fait son retour sur les terrains le 15 octobre dernier. Un peu plus d’un mois après donc, elle signe un doublé et rassure avant de filer avec la sélection anglaise, où elle a été rappelée pour la première fois depuis sa grave blessure. Un enchaînement d’événements positifs qu’elle dédie à sa maman, décédée d’un cancer pendant sa convalescence.

𝙏𝙝𝙖𝙩 𝙤𝙣𝙚 𝙬𝙖𝙨 𝙛𝙤𝙧 𝙮𝙤𝙪 𝙈𝙪𝙢 🕊️❤️🤍 pic.twitter.com/7Sj6RJgrNs — Beth Mead MBE (@bmeado9) November 26, 2023

Un peu de sourire.

