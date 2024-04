Martigues prend l’ascendant sur Niort, Nancy s’écroule

Tout est relancé !

Martigues a réalisé le gros coup du week-end en National grâce à sa victoire à Niort (1-3). Les Chamois avaient l’occasion de tuer la course à la montée, mais les Martégaux ont tiré les marrons du feu et reprennent ainsi la deuxième place à trois journées de la fin du championnat. Une ouverture dans laquelle Nancy n’a pas réussi à se glisser : battue lourdement au Mans (3-6), l’ASNL est désormais à six points du précieux strapontin et restera à quai cette année.

Tous vainqueurs ce soir, malgré une panne d’éclairage lors du match des Lionceaux, Dijon (6e), Rouen (7e) et Sochaux (8e) se positionnent dans la course aux places d’honneur. En bas de tableau, Épinal s’est donné le droit d’y croire en dynamitant Châteauroux, guidé par le triplé de Hugo Chambon (1-4). Les Vosgiens restent avant-derniers, mais ne comptent plus que trois points de retard sur le premier non-relégable, Avranches. Les Normands sont justement sortis de la zone rouge au bénéfice de leur victoire contre Villefranche Beaujolais, concurrent direct dans la lutte pour le maintien (0-1). Si la lanterne rouge Cholet risque d’être condamnée dès la prochaine journée, au-dessus, sept équipes se tiennent en quatre points, pour cinq places dans la charrette.

À couteaux tirés.

Niort 1-3 Martigues

Buts : Inchaud (36e) // Diawara (11e), Tlili (45e+2), Mezu (68e)

Nancy 3-6 Le Mans

Buts : Touré (31e, 45e S.P.), Lefebvre (86e) // Gueye (6e), Vargas-Ríos (22e), Boussaïd (49e, 54e), Lauray (72e), Raghouber (90e+4)

Versailles 0-0 Orléans

Villefranche 0-1 Avranches

But : Tshipamba (50e)

Marignane-Gignac 1-2 Sochaux

Buts : Khechmar (59e) // Ackra (23e), Lecolier (38e)

Châteauroux 1-4 Épinal

Buts : Nomel (5e) // Chambon (3e, 9e, 32e), Labissiere (72e)

Dijon 3-0 GOAL FC

Buts : Fdaouch (24e, 84e S.P.), Irié (72e)

Cholet 1-2 FC Rouen

Buts : Renaud (16e) // Loppy (38e S.P.), Sy (88e)

Expulsion : Santini (36e)